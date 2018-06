Krakende chipper Besi

Op lange termijn hebt u niks te klagen met Besi. Per saldo dan. Er zijn wel eens tijden dat het u dun door den pantalon loopt. Kijk maar op het bord. Het is weer zover.



Op korte termijn en al helemaal op dagelijkse basis wordt u horendol van dit aandeel. Het gaat altijd hard. Leuk als het omhoog gaat zoals in 2016 en 2017, maar minder leuk als... Juist, dit jaar dus. Het fonds is tussen neus en lippen door de helft van zijn waarde kwijt. Eigenlijk zonder nieuws.

Intussen noteert het fonds tien keer de winst bij 10% dividendrendement. Dat Besi op papier zo'n koopje is, geeft natuurlijk aan dat de markt het niet vertrouwt. Of het nou de (verwachte) conjunctuur, handelsoorlog of bedrijfsspecifieke redenen zijn, de beurs acht huidige winst en dividend niet houdbaar.

Dat bewijzen ook de shorts. Er staat een flinke hoeveelheid uit - and counting. Deze jongens en meisjes zitten zeker niet altijd goed, maar zijn beslist niet gek.



Wachten tot 26 juli

Op 26 juli komt Besi met H1-cijfers en - hopelijk - een outlook H2. Misschien dat er voor de tijd een of meer analisten met nieuwe schattingen komen, maar dat is koffiedik kijken. Wat dacht u van een winst- en omzetwaarschuwing van Besi zelf? Niet in te schatten, maar ik zou bijna denken dat de koers daarvan uit gaat.

We moeten het nu even doen met de schattingen die er zijn. Ik verklap u alvast dat die niet om over naar huis te schrijven zijn, maar ze lijken mij in alle bescheidenheid ook geen reden om het aandeel bij kop en kont in de kliko te gooien. Eerst het lange trackrecord, koers versus winst per aandeel.



Aan het touwtje is overdreven, maar u ziet dat door de jaren heen de beurs de winstfluctuaties van Besi aardig accuraat weet in te prijzen. Merk ook op hoe snel en drastisch de winst kan stijgen of dalen. En dat is de crux bij dit aandeel. Nee, geen tech on steroïds, maar gewoon een keurig, net bedrijf.

Winst en omzet zijn alleen een beetje héél volatiel en daarmee ook de koers. De kunst is natuurlijk inschatten en timen wanneer de draaien zijn, want dan kan u een heleboel centjes verdienen. Enfin, wat zijn de huidige schattingen? Reuters voor H1 en heel 2018:



Handig die blauwe cijfertjes, zie hier de Reuters schattingen voor omzet en winst voor de komende jaren.



Strategie

U ziet het, de analisten houden het op een bescheiden groei. Ok, dat rechtvaardigt wellicht dat de koers niet meer als een gek oploopt, maar even een derde er af in een half jaartje is weer andere koek. Nogmaals, dat kan niet anders betekenen dat de markt neerwaartse bijstellingen verwacht, toch?

En flinke ook getuige die koersdaling, huidige waarderingen en oplopende shorts. Op 26 juli weet u meer, maar dan is de mogelijke koerswinst - of dat nou long of short is - in principe weg. U moet zelf inschatten als u dit wilt spelen. Ja, dat is hoog risico, maar dat is het altijd als er een hoop te verdienen valt.

Succes. Oh ja, als u als buy & hold belegger in dit aandeel bent gestapt, zou ik als ik u was u gewoon strikt aan uw strategie houden, ofwel waarschijnlijk blijven zitten en misschien plukjes bijkopen op de daling. Tenminste, u hebt bij Besi toch wel van te voren bedacht wat u bij dalingen doet...?

Anders hebt u het nu te kwaad, daar kan ik me alles bij voorstellen. Meestal niet de omstandigheden waarin u de beste beleggingsbeslissingen neemt. Nou ja, dan kan u altijd nog een goede fles openen.