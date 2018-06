Voor beleggers, van beleggersIEX wil geld ophalen. De beursgenoteerde beleggerswebsite doet dat met de uitgifte van een obligatie. Iedereen kan meedoen vanaf €2500. IEX betaalt een rente van 7%. Na vijf jaar krijg je je inleg weer terug. En neem je drie of meer obligaties, dan krijg je een speciale korting van 25% op de ‘premium content’ van IEX. Zolang de lening loopt.IEX mikt op zijn eigen bezoeker: de particuliere belegger. De obligatie is ‘voor beleggers, van beleggers’, aldus IEX. Dat maakt deze obligatie een geval apart. Een belegger die zijn geld in de IEX-lening steekt, is de architect van zijn eigen rendement. Hoe? Door lid te worden.Het zit zo. Value8 bracht IEX in 2016, via een ‘reverse listing’, naar de beurs. Sindsdien groeide de omzet flink, maar de personeelskosten stegen nog veel sneller. Mede daardoor leed IEX in 2017 een verlies, voor afschrijvingen, rente en belastingen (ebitda) van €894.000.IEX had al besloten om het betaalde lidmaatschap in te voeren, dat vanaf 2018 echt is gaan lopen. Moederbedrijf Value8, dat 56% van de aandelen IEX heeft, dichtte intussen het gat. Daardoor liep de schuld van IEX aan Value8 wel op tot bijna €2 mln. En het zou het investeringsfonds van Peter Paul de Vries goed uitkomen als IEX dat inlost. Value8 moet zelf voor mei volgend jaar €5 mln terugbetalen aan Rabobank.Die IEX-obligatie komt Value8 dus ook goed uit. Zeker als het IEX lukt om het volle pond binnen te halen. IEX mikt op een opbrengst van €1 mln tot (bijna) €5 mln. De eerste €1 mln steekt IEX in zichzelf. Haalt het meer op, dan kan Value8 ook worden afbetaald.Stel, er komt €5 mln binnen. Trek daar de investering en de Value8-lening van af en er blijft €2 mln over. Dan moet IEX de rente betalen van 7% over €5 mln. Dan houdt IEX in het eerste jaar van de lening €1,65 mln over.Het betaalde lidmaatschap werpt intussen vruchten af. IEX heeft al 5500 abonnees. Die brengen jaarlijks €825.000 op. Daarmee wordt het ebitda-verlies van 2017 (bijna) goedgemaakt. Maar dan is er geen ruimte meer voor rentebetalingen op de lening. Geen zorg. Er is zoals gemeld nog €1,65 mln van de lening over, genoeg voor vier jaar rente. Dat is te zeggen zolang de huidige abonnees niet opzeggen, de personeelskosten niet stijgen en IEX niet verder investeert. Het is krap aan, tenzij de obligatiebeleggers kiezen voor de speciale IEX-abonnementsaanbieding per drie obligaties. Dat zorgt voor bijna €75.000 aan extra ledengeld per jaar.Rest nog de aflossing van de gehele schuld van €5 mln na vijf jaar. Ook dat is geen probleem. Schuld kun je toch doorrollen? En de IEX-obligatiebelegger weet intussen dat zijn lidmaatschapsgeld deels garant staat voor zijn eigen rente. ‘Voor beleggers, van beleggers!’Reageren? bartjens@fd.nl