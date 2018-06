De Shanghai Composite zit in ieder geval in een bearmarket:

China begins to question whether it's ready for a trade war https://t.co/vsv8rJ4ptk pic.twitter.com/U1y4JYf5IY — Bloomberg (@business) 26 juni 2018

De Weltmeister heeft het er ook maar moeilijk mee:

Good morning from #Germany where trade war worries and Merkel crisis have wiped out $300bn of German market cap, equates to 12% of total market value. pic.twitter.com/L4HDskezoY — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 26 juni 2018

Dat is de tactiek, verwarring stichten. Afwachten alleen voor de Amerikanen, of zo langzamerhand de handelsoorlog - het gaat werkelijk nergens anders meer over - niet ook dollar en Wall Street raakt.

DJIA sheds 1.3% after Mnuchin says China isn’t a target of investment-control effort and trade adviser Navarro say move is aimed at Beijinghttps://t.co/92pT4drhmD — The Wall Street Journal (@WSJ) 26 juni 2018

Behalve die handelsoorlog is er eigenlijk amper nieuws. De koersen herstellen nu iets van de afstraffing gisteren. Zo wat alles in de plus, dollartje op 1,17 en de AAA-rentes stijgen twee basispunten en de rest daalt er een of twee. Niets van angst te merken daar momenteel.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste nieuws:

Riyal Dutch Shell heeft voor de tweede keer in zes maanden groen licht gegeven aan een gasveld in de Noordzee. Dat zegt het hoofd van de Britse exploratie- en productiedivisie van Shell, Steve Phimister in een interview met Bloomberg.

Instagram zou als zelfstandig bedrijf nu $100 miljard waard zijn. Dat is honderd keer zo veel als waarvoor het bedrijf in 2012 door Facebook werd ingelijfd. Dat concluderen analisten van Bloomberg op basis van berekeningen.

Standard & Poor's (S&P) heeft zijn kredietoordeel voor Griekenland opgevoerd. Volgens de firma is de "balans van de risico's" rondom het land en zijn schulden verbeterd. De rating op Griekenland ging van B naar B+.

Nog niets te zien bij ANP, maar wel bij de AFM. Check. Rein tweet altijd Bloomberg-headlines:

#Wereldhave. Dutch investor van Herk increases stake to 15.04% (vs 10.89%) — Rein Schutte (@reinschutte) 26 juni 2018

Analistenadvies:

Unibail-Rodamco: hervat met neutral en €203 - Goldman Sachs

De AFM meldt deze shorts:

De agenda is nagenoeg leeg, niet interressant:

00:00 Envipco AVA

15:00 VS S&P Case Shiller huizenprijzenindex apr 6,5%

16:00 VS consumentenvertrouwen jun 128,1

En En dan nog even dit

Nog meer gas, wakker worden Den Haag met je warmtepompen...?

France's Total sees natural gas demand far outpacing oil https://t.co/dUTf5qZTau pic.twitter.com/IRP2j5iuWs — Reuters Top News (@Reuters) 26 juni 2018

Het boodschappenlijstje:

Surprises lurk in Trump's China tariff list, from thermostats to vaping devices https://t.co/R0ZfGxScdf pic.twitter.com/Y32R0Pehbz — Reuters Top News (@Reuters) 26 juni 2018

Moet het bedrijf lekker zelf weten?

Trump slams Harley-Davidson plan to move some U.S. production overseas https://t.co/U3CYKfw7ei pic.twitter.com/bwsLkVBUQB — Reuters Top News (@Reuters) 26 juni 2018

Om het nog ingewikkelder te maken:

Harley-Davidson workers back Trump despite jobs shift https://t.co/yRhbsdNiT1 — Financial Times (@FT) 26 juni 2018

Fijn zo'n ongereguleerde markt:

Japan's financial regulator orders Bitcoin and other digital currency exchanges to make improvements to their security pic.twitter.com/IcxpHvpzQt — Reuters Top News (@Reuters) 26 juni 2018

Wat?!

Opinion: General Electric turned out to be a hedge fund masquerading as an industrial giant, writes @AndyKessler https://t.co/h8oIiDZu6I — The Wall Street Journal (@WSJ) 26 juni 2018

Zucht:

Car makers sound alarm over Brexit https://t.co/8abYp0BmEz — Financial Times (@FT) 26 juni 2018

Inflatie en de rest:

Turkish President Erdogan's hot election economy is at risk of a meltdown https://t.co/39jTOggEiY pic.twitter.com/YuQWrSrlkW — Bloomberg (@business) 26 juni 2018

Bij ons ook al, niet het jaar van de financials:

2018 Returns...

JP Morgan: -1%

Bank of America: -2.8%

Morgan Stanley: -7.8%

Citigroup: -10.9%

Goldman Sachs: -12.5%

All closed at year-to-date low today. pic.twitter.com/Cqta8nI4KQ — Charlie Bilello (@charliebilello) 25 juni 2018

