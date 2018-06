Liveblog: Shell en Tesla

Update 14:35 uur: Yuan

If it looks like a #devaluation, swims and quacks like a devaluation, then it probably is a devaluation. #China's #yuan down almost 5% against the #USD in recent weeks. pic.twitter.com/njrug0er38 — jeroen blokland (@jsblokland) 26 juni 2018

Update 14:30 uur: Huizenmarkt VS

CEO of Lennar describes the housing market in one sentence:



"Concerns about rising interest rates and construction costs have been offset by low unemployment and increasing wages, combined with short supply based on years of underproduction of new homes"https://t.co/mbbBJUkBfP — Joe Weisenthal (@TheStalwart) 26 juni 2018

Update 14:30 uur: Harley Davidson

A Harley-Davidson should never be built in another country-never! Their employees and customers are already very angry at them. If they move, watch, it will be the beginning of the end - they surrendered, they quit! The Aura will be gone and they will be taxed like never before! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 juni 2018

Update 14:20 uur: Netflix

Bernstein reiterates Outperform rating and $372 price target on $NFLX



Stock trading at $390 in the pre-market… WTF? — Option Millionaires (@OMillionaires) 26 juni 2018

Update 14:00 uur: China

All parts of China's tech sector are prone to overpricing and that's a worry, says the nation's most active angel fund https://t.co/cNtW2zaOzL pic.twitter.com/e9rDAPuYmc — Bloomberg Technology (@technology) 26 juni 2018

Update 13:40 uur: Geduld

“Patience is the most underutilised tool in trading, it's our biggest edge. The older and more experienced I become the more I'd rather be patient and miss a trade than be impatient and rash.” - @AsennaWealth — Steve Burns (@SJosephBurns) 26 juni 2018

Update 13:30 uur: Shell

Shell streeft naar optimalisering van de terugkoop van eigen aandelen, terwijl de Brits-Nederlandse energiereus tegelijkertijd werkt aan het terugbrengen van de schuld. De analisten van de Amerikaanse zakenbank verwachten dat Shell vlot een aandeleninkoopprogramma zal lanceren. De zakenbank verwacht dat Shell in de tweede helft van het jaar voor 8 miljard aan eigen aandelen zal inkopen.

Daarbij streeft het concern naar een verhouding tussen het vreemd en eigen vermogen, de zogenoemde gearing, van 23 procent tegen het einde van het jaar. Daarna zal Shell blijven werken aan een verlaging richting de 20 procent.

Update 13:20 uur: Tesla

$TSLA 2Q MODEL 3 DELIVERY LEVELS LIKELY DISAPPOINT: GOLDMAN — *Walter Bloomberg (@DeItaOne) 26 juni 2018

Update 13:20 uur: Lee en Berkshire

Lee Enterprises rockets 56% premarket on news it will run Berkshire's newspapers https://t.co/LOspb6QQuh — MarketWatch (@MarketWatch) 26 juni 2018

Update 13:10 uur: Tussendoortje

Multiple screen setup for the on the go trader ?? pic.twitter.com/hcpQfCF51P — Mark Minervini (@markminervini) 25 juni 2018

Update 12:10 uur: Baker Hughes en General Electric

LATEST: GE plans to fully separate Baker Hughes and will focus on aviation, power and renewable energy https://t.co/h5MynZheEx pic.twitter.com/rGU7TjeuJE — Bloomberg (@business) 26 juni 2018

Update 11:40 uur: WSJ

Take an early look at the front page of The Wall Street Journalhttps://t.co/5xQPDPcm8q pic.twitter.com/lcZgrdKxpf — The Wall Street Journal (@WSJ) 26 juni 2018

Update 10:40 uur: DeGiro

AFM beboet DeGiro B.V. voor niet tijdig melden transacties https://t.co/x7G5lXJFIy — AFM (@AutoriteitFM) 26 juni 2018

Los v schuld en boete #DeGiro, waarom iedereen op beurs bang is door #AFM op matje te worden geroepen: ze is speurneus, aanklager, rechter, jury en beroepsinstantie tegelijk pic.twitter.com/CM71cvv2Gn — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 26 juni 2018

Update 09:40 uur: NYSE

The number of NYSE listed companies since 1926 (according to a 2016 study, concentration has increased in 75% of U.S. industries since 1996) https://t.co/yvaU7Vflqq pic.twitter.com/MPNC2DoDfq — Trevor Noren (@trevornoren) 25 juni 2018

Update 09:30 uur: Gonggg

De AkzoNobel Art Foundation viert de opening van de tentoonstelling ‘Common Ground’ in de AkzoNobel Art Space met een gongslag door Thierry VanLancker, CEO AkzoNobel, en Hester Alberdingk Thijm, Directeur AkzoNobel Art Foundation. https://t.co/u0MBEvp9Dq pic.twitter.com/XA2Tt4qR00 — Euronext Amsterdam (@euronext_nl) 26 juni 2018

Update 09:00 uur: Insta

Instagram Is Estimated to Be Worth More than $100 Billion $FB https://t.co/kghmNT5HcJ — Russian Market (@russian_market) 26 juni 2018

Update 08:40 uur: JCDecaux

France's JCDecaux agrees to buy an Australian billboard company for $831 million https://t.co/5kas9eMTvF pic.twitter.com/KiSbn7Wdxz — Bloomberg (@business) 26 juni 2018

Update 08:00 uur: Wereldhave

#Wereldhave. Dutch investor van Herk increases stake to 15.04 % (vs 10.89%) — Rein Schutte (@reinschutte) 26 juni 2018

Update 08:00 uur: Adviezen

