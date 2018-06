Handelsoorlog?.., dat is voor het fundamentele reden van/voor daling…. Makkelijker kun je het niet krijgen inderdaad, wat het meest voor hand ligt is de oorzaak, zo gaat dat met die psyche van ons.. En het is diezelfde psyche die een loopje met je neemt!.. Dit zijn de bewegingen waar elke bullmarkt mee start, en waar tevens elke bearmarkt ook z'n oorsprong heeft. Je denkt handelsoorlog, maar je kijkt tegen de transitie bullmarkt/bearmarkt aan!..Maar bijna niemand is zich bewust van hoe die transitie eruit ziet, vooral de fundamentele hoek niet..



Maargoed, alles moet verklaarbaar zijn, en handelsoorlog is natuurlijk zo gek nog niet om te gebruiken, het spreekt wel tot de verbeelding, en is serieus genoeg..

Recessie was het waarschijnlijk in 2008/2009, maar dit gaat even verder dan dat!..