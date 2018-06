Slotcall: Bar, maar niet boos?

Behalve uw aardappels en doodgekookte andijvie - met een papje - hebt u nog iets om met uw vorkje in te prakken:

Dit is de beroerdste beursdag sinds 6 februari toen de #AEX 3,0% deed pic.twitter.com/YAHdLaWxJ3 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 25 juni 2018

Het was in maart voor het laatst dat de AEX ruim 2% daalde. Die -2,4% is inderdaad de ergste daling sinds 6 februari, toen er -3,0% op het bord stond. Dus toch dit...? De verliezen mogen er zijn.

Trade worries weigh on Wall Street, tech stocks suffer https://t.co/yWOpB3tHqo — Reuters Business (@ReutersBiz) 25 juni 2018

Vorige week was er al die omzetwaarschuwing van Daimler, die dat geheel aan die handelsoorlog tussen de VS, vooral China, zeker ook Duitsland, maar eigenlijk de hele wereld. Vandaag is dit het grote anekdotische bericht. Een Harley-Davidson Made In Europe, wie wil daar nou op rijden?

LATEST: Harley-Davidson to shift some production of motorcycles out of U.S. after EU tariffs https://t.co/tsHqDeIgZ4 pic.twitter.com/IDFlHtZjLN — Bloomberg (@business) 25 juni 2018

Dat anekdotisch gebruiken we niet voor niets. Dat zei Fed-voorzitter Jerome Powell ook twee weken geleden. Harde cijfers dat de handelsoorlog omzetten en winsten aantasten zijn er volgens hem nog niet, wel is er anekdotisch bewijs. Hij zei het letterlijk. En dat is precies de crux op de beurs.

Tegen die tijd dat cijfers en data dit bevestigen zijn de koersen al lang en breed gevlogen. Wie kort handelt en belegt voor vooral koerswinst moet anticiperen. Toch kan u dat Harley-Davidson bericht ook anders lezen. Het bedrijfsleven anticipeert snel, waardoor winstval beperkt kan uitvallen.

Euro, goud, bitcoin, olie en rentes

Nog iets, wie zegt dat de koersen op die handelsoorlog dalen...? Wie weet prijzen de markten wel een recessie op termijn in. Of dit is niet meer dan een bad hair day, die ook wel eens voorkomt. Hoe het ook zij, vandaag heeft niemand er geloof in. Lieslaarzen aan, hert marktbrede overzicht:

Alle Europese indices kleuren kneiterrood. Spanje komt er nog het meest genadig vanaf en de DAX gaat nog net even erger dan de AEX door het putje

Op Wall Street wilt u nu ook niet worden gezien. Tech is echt de sjaak, maar ook de blue chips zijn vandaag red chips

Klets, de AEX VIX Index (volatilteit) stijgt 26,7% naar 15,5. Bij Flow Traders zitten ze nu aan het bier, wedden?

De dollar zakt vandaag tot 1,17 en daar lijdt de AEX zichtbaar onder. Aan het touwtje: AEX omlaag en EUR/USD omhoog

Olie maakt er een potje van: WTI doet -0,5%, maar Brent gaat 2% onderuit

Bitcoin dronkemant zich naar nu een mooie plus. Verschilt nogal per uur

En nu komt het, bij de concurrenten van aandelen... is eigenlijk niks te zien. Geen toeloop. Kortom, stevige daling vandaag, maar geen paniek. Nog.

Goud daalt zelfs vandaag - wanneer is het dan nog wel een veilige haven?

Veel belangrijker en over veilige havens gesproken: de VS rente daalt twee basisputen, maar de rest ligt stil. Zeker geen bullrun op veilige staatsobligaties dus, terwijl vastrentend als het slimme geld geldt

Besi

Hardst getroffen aandeel op het Damrak is Besi. De semiconductor had al geen fijn jaar en de zaag ging er nog even in vandaag:

#Besi doet 11x winst bij 9% dividendrendement, maar niemand blieft het meer: zomaar -9% vandaag. Niet alleen qua koers, maar ook qua winst en omzet is dit meest volatiele Damrak aandeel en daar wordt blijkbaar voor gevreesd #AEX pic.twitter.com/kbgncJuGJX — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 25 juni 2018

Eigenlijk dalen de meeste aandelen met de grote goegemeente mee: cyclisch harder omlaag dan defensief. Bij alles wat meer risico draagt lijkt het alsof de handelaren met gebalde vuist op de verkoopknop slaan. Verder krijgen de nodige snelle stijger slaag: RELX, Heijmans, Pharming en misschien ziet u nog meer.

Valt er nog wat zinnig over sommige fondsen te zeggen?

Even geen nieuwe all time high voor ASML dit keer... Besi hebben we al gehad, ASMI is ook een klein drama

Royal Dutch Shell is grote uitzondering op defensieve aandelen die door de bank genomen beter blijven liggen. Heineken en Unilever doen beter hun plicht

Naar ArcelorMittal, Aperam en AMG kunt u ook wel raden

Vooral Acomo, maar ook VolkerWessels, Binck (vooruit, dat krijgt een upgrade van kepler Cheuvreux), Basic-Fit en Nedap bewegen alsof het een stralende beursdag is. Naar de redenen mag u raden

