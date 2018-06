Ik vind Adyen thans te duur.... Banken moeten in staat zijn om een aparte entiteit op te richten, die zich zuiver bezig houden met blockchain technologie. (De winst van het huidige bank-/verzekeringsbedrijf kan rechtstreeks worden geinvesteerd in deze technologie, want het oude systeem gaat geheid verdwijnen....(vraag 't KPN..... of Postnl…..)