Het geheim van Takeaway

Ja, ook ik was sceptisch bij de beursgang. Feli's #Takeaway dat vandaag all time high doet op overname Zwitserse tak Delivery Hero. Hier hele rit sinds beursgang vs ook niet misselijke #AEX en AEX herbelegd pic.twitter.com/DKDcCg3Dqw — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 22 juni 2018

Intussen is er meer nieuws. De verzamelde concurrentie bundelt in Nederland de krachten om de marktleider Takeaway van haar troon te stoten. Gelet op de koers - nota bene op een dikke mindag - bent u niet erg onder de indruk. Takeway zelf denk ik ook niet. Nog meer marketing dan maar?

Het verlagen van de 13% fee voor de aangesloten restaurants is een ander verhaal... Onder vele gemor verhoogde Takeaway begin dit jaar haar fee naar die 13% en daar probeert de concurrentie nu een voet tussen de deur te krijgen? Dat is het aparte aan deze business, er zijn twee soorten klanten.

Enerzijds moeten de bezorgers u en mij op tijd van ons natje en droogje voorzien, maar al die aangesloten horeca-bedrijven zijn natuurlijk net zo goed klant. De belangen lopen alleen een beetje uiteen. Hoe hoger de prijzen en fees, hoe beter voor Takeaway en daarmee haar aandeelhouders, maar...

Het gevaar is dat als Takeaway te duur wordt, u de keuze hebt uit meer bezorgers. Dit is ook precies de reden waarom ik zelf sceptisch was over deze beursgang. En ik was niet de enige! Intussen denk ik daar wel een beetje anders over. Concurreren is meer dan alleen een handige app lanceren.

Double digit groei

Service is belangrijk. Om een voorbeeldje te geven: hoe lossen Takeway of een van haar concurrenten het op als een restaurant zonder mededeling dicht is en de bestellingen zich ophopen? Of een bezorger is ineens ziek en moet naar huis. Zo zijn er eindeloos meer beren op de weg te verzinnen.

Dat is wat Takeaway nastreeft, als ik het allemaal goed heb begrepen: ze heeft de ambitie absolute marktleider met de beste service te worden in alle landen waar ze actief is. En dan hoopt ze serieus geld te gaan verdienen. Marketing-uitgaven moeten dit bewerkstelligen. Daar is het bedrijf bedreven in.

Takeaway boekte vorig jaar €42,6 miljoen verlies - de KW1-update bestond louter uit omzetcijfers - en daar waren vooral de marketing-uitgaven van €116,6 miljoen verantwoordelijk voor. Zolang het bedrijf louter double digit groeicijfer laat zien, is de koersfantasie eindeloos. Zie het plaatje.

Voor mij is dit Takeaway verhaal wel een lesje. Een paar maanden voordat dit bedrijf naar de beurs kwam, was er een andere, min of meer vergelijkbare nieuweling op de beurs. Basic-Fit. Ook daar op het oog gemakkelijk te kopiëren business, dacht ik, maar de koers oordeelt vooralsnog anders:

Zelfde verhaal geldt voor #BasicFit dat paar maanden eerder naar beurs kwam. Ook zo'n alles-voor-de-groei-aandeel als Takeaway pic.twitter.com/jImwcxncLG — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 22 juni 2018

Waar zit de crux?

En hebben we er sinds een kleine twee weken weer eentje bij...? Ook Adyen is niet zonder (mogelijke) concurrentie zal ik maar zeggen.

Oeps, gemist, #Adyen doet vandaag +10% en nadert all time high, hier hele koershistorie. Serieus, aandeel blijft na IPO gekte goed liggen. is bewijs dat t vooral is gekocht door huizen en instanties? Die doen t niet voor wat snelle koerswinst, maar waarde: buy & hold #AEX pic.twitter.com/Qjqvo87mb9 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 22 juni 2018

Waar zit het 'm nou in dat deze bedrijven het zo goed doen? Dat weet ik niet, behalve dan dat ik intussen op de beurs wel heb geleerd, dat bij bedrijven die consequent double digit growth laten zien iedere waardering mogelijk is. In een bullmarket dan. Of het in een bearmarket ook zo is...?

En dit is wellicht ook een puntje, hoewel niet te meten. Dat ze alledrie consequent en strak hun strategie uitvoeren is duidelijk. En een kunst op zich. In ieder geval ben ik niet standaard sceptisch meer bij oneerbiedig gezegd boerenkoolbusiness die naar de beurs komt. Dat bewijst ook ForFarmers :-)