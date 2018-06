Fondsenrondje: Minnen

Er hebben wel eens vrolijker koersen op het bord gestaan. Zelfs op maandag. Voorbeurs gaf ik deze ook al, alle vingers wijzen in deze richting:

U.S. plans limits on Chinese investment in U.S. technology firms https://t.co/K7XWASkBRf — Reuters Top News (@Reuters) 25 juni 2018

Handelsoorlog dus. De Turkse beurs doet dan weer +2% op de verkiezingsuitslag en daar heb ik beeld van.

Even paar Turkse grafiekjes. Eerst beursindex, #Bist100. Die heb ik niet herbelegd, maar wel in euro's. Schrik niet te hard van dat op het oog vlakke lijntje, zie vergelijking met #AEX in euro's pic.twitter.com/8mjDzfpWko — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 25 juni 2018

Merk op dat vooral in de zeg de laatste vier jaar alle plaatjes zijn verslechterd:

U valt 'm al hangen, de Turkse lira verliest gestaag aan waarde, recent versnelling. Zelfde geldt voor rente, die gaat door t dak pic.twitter.com/8egRPSJ5H0 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 25 juni 2018

De uitdagingen mogen er zijn:

Door zwakke lira gilt inflatie omhoog, waardoor oa groei onder druk komt. Alle grafieken Reuters (Datastream) pic.twitter.com/gUrmiWT053 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 25 juni 2018

Tot zo ver. Terug naar de actualiteit. Voor de Europese beurzen is dit nu meer van belang. Eens te meer bevestiging dat het momenteel net allemaal een onsje minder is vergeleken mer de hosanna-cijfers deze winter

Ifo Business Climate drops to 101.8 in June from 102.3 in May as expected. BUT Current assessment has worsened significantly more than expected. Plunged to 105.1 vs 105.6 expected. Expectations a tad bether than expected. pic.twitter.com/AYLx5KOTcR — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 25 juni 2018

Hoe ziet het marktbreed er nu uit?

Alle Europese beurzen staan rond een procent in de min

Amerikaanse futures kleuren ook rood

De volatiliteit loopt op. Dankuwel zegt Flow Traders

De dollar beweegt wild heen en weer rond 1,165

De AAA rentes dalen één à twee basispunten, de rest stijgt er rond twee

Olie, goud en bitcoin bewegen amper

Beursplein 5

Koud op het Damrak! Er zijn maar een paar fondsen die significant bewegen. De meeste komen gewoon met de brede markt af. Grote gemene deler is dat defensief beter presteert dan cyclisch, financials en de ADHD-aandelen. Eerst de adviezen:

Binck: naar hold van reduce en naar €4,60 van €4,3- - Kepler Cheuvreux

Brunel: naar €16 van €14,50 - Kepler Cheuvreux

Verder?

Geen dag zonder eten en drinken en dus geen dag zonder cashflow. En de leveranciers komen over een half jaar maar terug voor hun centen, zoiets. Ahold Delhaize is stijger van de dag. Als aandeelhouder zou ik wel dit stukje even lezen:

If you are an Amazon Prime member and a Whole Foods shopper, here’s a guide to the ways you can cash in on Amazon’s purchase of the grocery chain. https://t.co/tppwyrIctg via @WSJGraphics pic.twitter.com/RH5FkyOV0C — MarketWatch (@MarketWatch) 23 juni 2018

De vragen over Air France-KLM zijn bij deze beantwoord:

KLM, Delta opposed to Capron as head of Air France KLM: media https://t.co/BARo065q9w pic.twitter.com/pnJZBJKOwc — Reuters Top News (@Reuters) 25 juni 2018

Takeaway daalt op de uitdaging van de verzamelde concurrentie. Blijkbaar is ze goed bezig?

Lieve hemel, Besi. Ik geef de grafiek maar. Zo kiezelhard als het fonds kan stijgen, zo ontluisterend kan het ook dalen. Zie die volumes ook oplopen. Op papier is dit nu het goedkoopste hoofdfonds: 11 keer de winst bij 9% dividendrendement. Oppassen dus

Ondanks jengelende aandeelhouders doet Adyen weer +1% en staat op een haar van €500

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.