Update 09:20 uur: Bitcoin

Het was weer een gezellig weekend zo te zien:

Bitcoin falls below $6,000 for the first time since February https://t.co/cX2Badzvwh pic.twitter.com/QQMddYwqbK — Bloomberg Crypto (@crypto) 25 juni 2018

Update 08:45 uur: Telenet

Intussen in België:

Telenet sust beleggers met aandeleninkoop van 300 miljoen euro https://t.co/qtocdw2a3W — De Tijd (@tijd) 25 juni 2018

Update 08:45 uur: Meituan

Chinees techbedrijf wil een IPO doen en Bloomberg keek er eventjes naar:

Ahead of mega IPO, Meituan reveals a $2.9 billion loss but also sizzling sales growth https://t.co/OlpdcNOcOw pic.twitter.com/XvCQCbHSdz — Bloomberg Technology (@technology) 25 juni 2018

Update 08:00 uur: OCI

OCI start met de productie in haar nieuwe fabriek:

OCI begint met productie in nieuwe fabriek VS https://t.co/ov5J8AZZFJ #IEX — IEX.nl (@IEXnl) 25 juni 2018

Update 08:00 uur: Agenda

Tom met een blik op de agenda voor vandaag en veel is het niet...

Omdat #Carnival het enige bedrijf is met kwartaalcijfers, ligt de focus vandaag nogal zwaar op macronieuws. Alle ogen zijn gericht op de IFO-cijfers in Duitsland en de hoop op een lapsus in de speech van ECB-gouverneur Nowotny (da"s namelijk altijd leuk) pic.twitter.com/yy0GoIZRW7 — Tom Simonts (@TSimonts) 25 juni 2018

Update 08:00 uur: Adviezen

Goedemorgen, hier zijn de analistenadviezen voor vandaag: