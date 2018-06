Mogge iedereen,



Sub-top was dus helemaal niets. Dat brengt de strijd tussen CSU en CDU naar de voorgrond, met als hamvraag of de CSU het op een regeringscrisis aan laat komen. Ik kan me niet goed voorstellen dat de Duitse markt hierbij zou willen stijgen. DAX was vorige week al slechter dan de rest, deze week meer van hetzelfde? Ik ge ze niet kopen, overweeg eerder een short.



:-) WTI een dollar eraf, nog even nagenieten van een mooie trade afgelopen donderdag/vrijdag.



Succes iedereen!