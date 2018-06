TA: Voorsorteren op een uitbraak

De indicatoren van de Nederlandse beurs ontwikkelen zich grillig. Belangrijke signalen kunnen we er nog niet uit afleiden. Eerst moet de de AEX uit de neutrale range breken. Ik verwacht een uitbraak naar boven.

Voor de liefhebbers bespreek ik in dit blog, behalve de AEX index, de volgende indicatoren:

Momentum

RSI (Relative Strength Index)

Het 200-daags gemiddelde

ADX (average directional index)

AEX veert op vanaf de onderzijde van de driehoeksformatie

De Nederlandse beurs laat een neutrale beweging zien, grofweg tussen 548,57 (gevormd op 26 april) en 572,81 punten (gevormd op 23 januari). De uitslagen worden steeds kleiner, waardoor zich een driehoeksformatie ontwikkelt.

Naarmate we verder in de driehoek geraken, komt een uitbraak dichterbij. Pas na een uitbraak uit deze driehoek wordt de nieuwe richting bepaald.

Vooralsnog verwachten wij een opwaartse uitbraak, waarna de top van 572,81 punten opnieuw zal worden uitgedaagd.



Zolang er een afstand blijft bestaan tussen oude toppen (rond 540,65 punten) en de nieuwe bodem (van 548,57 punten) is de schade te overzien.

Omdat de steun van 548,57 punten weet stand te houden, blijft er sprake van bodemvorming.

Grillige indicatoren

De indicatoren van de Nederlandse beurs ontwikkelen zich wisselvallig. Voor een belangrijk deel wordt dit veroorzaakt door het neutrale koersverloop (binnen de driehoeksformatie) van de AEX.

Momentum op de 0-lijn

Het momentum verzwakt op korte termijn wat, nu deze indicator daalt.

Het momentum is recent naar de 0-lijn gezakt, maar zolang de AEX zelf zijwaarts blijft tenderen, kunnen we hier geen conclusies uit trekken.





RSI in de veilige zone

De RSI geeft op korte termijn een neutrale waarde aan en beweegt veilig tussen 30 en 70. Let ook op de witte candle, die afgelopen vrijdag is gevormd.

De RSI (Relative Strength Index) is een technische indicator die de kracht van de laatste koersstijgingen vergelijkt met die van de laatste koersdalingen. Hiermee kunnen overgekochte (> 70: overbought) en oververkochte (< 30: oversold) condities gevonden worden.

Waarden tussen 30 en 70, zoals nu, geven een neutrale indicator aan.

De 200-dagenlijnsignaleert positieve technische conditie

De 200-dagenlijn (rode doorlopende lijn) laat een opwaarts verloop zien. Bovendien beweegt de AEX-index nog boven het 200-daags gemiddelde. Op lange termijn signaleert dit een positieve technische conditie.

ADX: een trend of geen trend?

De ADX (average directional index) van de Nederlandse beurs laat thans relatief lage waardes zien. Dat geeft aan dat van een trendmatige beweging geen sprake is.



De ADX indicator geeft de kracht (of het ontbreken daarvan) van een trend aan. De waardes van de ADX lopen van 0 tot 100. De trend is sterker als de ADX-indicator een hogere waarde aangeeft en vice versa. Een stijgende ADX geeft aan dat de trend sterker wordt en doorzet.

Let nu vooral op wanneer de ADX-indicator begint op te lopen. Dat zou dan aangeven dat de huidige trading range op zijn laatste benen loopt en dat we naar een meer trendmatige fase (omhoog of omlaag) gaan. Daar is nu overigens nog geen sprake van.



De indicator wordt vaak gebruik in combinatie met DMI lijnen. In dit geval laat de indicator u drie verschillende lijnen zien. De eerste is de ADX lijn, in onderstaande grafiek de zwarte lijn.



De overige twee lijnen zijn DMI+ (groen) en DMI- (rood). Noteert de DMI+ boven de DMI-, dan is sprake van een opgaande trend.

Noteert DMI- boven DMI+, dan is sprake van een neergaande trend. De waarde van de ADX lijn geeft vervolgens aan hoe sterk deze trend is.