Slotcall: AEX -0,2%

Sluit de AEX de week op de valreep nog op 560 af. Deze week stond in het teken van de handelsoorlog tussen China en de VS en het (halfbakken?) OPEC-akkoord over het beperken van de olieproductie.

De angst voor een trade war leidde tot een forse daling van de Chinese beurs. Deze werden de verliezers van de week met een min van 3 tot 5% voor de HangSeng Index en de Shanghai Composite. De laatste staat op de rand van een bearmarket.

Hier de bekende weeklijstjes van de brede markt en de Nederlandse indices. Hoe hebben we het ervan afgebracht deze week?

De AEX deed het relatief niet zo slecht met een verliesje van 0,2%. Met name de CAC 40 en de DAX 30 lagen met een verlies van 2,3 en 3,7% slecht deze week. Over de Chinese beurs maak ik maar geen woorden meer vuil.

In zo'n week waarin de spanningen toenemen, zien we dat de Nederlandse 10-jaarsrente met vijf basispunten daalt en de VIX flink toeneemt. Hoewel, de volatiliteitsindex staat met 12,4 nog steeds op een zeer laag niveau. Van paniek is dus geen sprake.

De lijstjes:

AEX deze week: -0,2%

AEX deze maand: -2,1%

AEX dit jaar: +2,9%

AEX herbeleggingsindex dit jaar:+5,3%

AEX

Altice is met een winst van 4,6% de topper van de week. Deze koerswinst wordt mede veroorzaakt door het nieuws dat het bedrijf haar mastenbusiness heeft verkocht.

Zo kon Olies weer 2,5 miljard euro aan cash bijschrijven. Op een goede tweede plaats staat Shell met een winst van 3,1%. Het olieconcern profiteert van de hogere olieprijs dat op de borden kwam door het OPEC-akkoord van vandaag.

Index-zwaargewichten Unilever en ING deden het ook heel aardig met een winstje van 1,2% en 0,8%. Nu weten we ook waarom de AEX deze week de meeste indices achter zich hield.

AMX

Air France-KLM vliegt omhoog met een winst van bijna 10%. Gaat het nu eindelijk gebeuren dat de Franse staat haar belang van de hand gaat doen? Er is altijd baas boven baas.

Takeaway.com is de absolute winnaar met een koersstijging van 13,8%. Het bedrijf maakte vanochtend bekend de Zwitserse activiteiten van Delivery Hero te hebben gekocht. De stijging wordt hier niet volledig door veroorzaakt, want het aandeel lag de hele week al goed.

Bij chipmaker Besi is het precies omgedraaid. Met een daling van 11,7% noteert het aandeel in de onderste regionen. Echt nieuws was er niet, behalve dat bekend werd dat het bedrijf geraakt gaat worden, als de handelsoorlog tussen China en de VS escaleert.

ASCX

Het aandeel dat er het meest uitsprong op de smallcap was natuurlijk Pharming. De koers is ten opzichte van vorige week nauwelijks veranderd, maar intraday zijn er de nodige sprongetjes gemaakt.

Zondag schrijft Arend Jan Kamp weer een vooruitblik op de volgende week. Bedankt voor uw bezoek en reacties en een fijn weekend toegewenst!