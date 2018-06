Goedkope namaak, of weggegooid pensioengeld?

Mooi stuk, zeer informatief en eigenlijk iets wat voor vele participanten al jarenlang duidelijk is. Ik vraag mij regelmatig af waarom ik niet voor eigen pensioen mag beleggen. We komen om in sociale vangnetten en restricties als particulier, daar waar de wil van mensen om zelf te beleggen in bepaalde producten en bepaalde kennis niet langer gefaciliteerd wordt of nodig is door regels. ETF's kunnen inderdaad gemakkelijk het pensioenfonds haar rendement nabootsen. De mate van het behalen van "alpha" is vermoedelijk ook ver te zoeken. Men speelt met particulier geld in de zoektocht naar het optimale factor investing en behalen van alpha door dergelijke samenstellingen zoals hierboven maar met 1 belangrijke belemmerende conditie. 60% moet in staatsobligaties. Ofwel, als particulier kun je haast beter zelf in ETF's beleggen, zo kun je, je eigen verhouding stocks and bonds erop nahouden tegen veruit lagere expense ratios dan dat een pensioenfonds met haar eigen overhead ooit zal kunnen. Dit staat nog los van haar expense ratios zoals blijkens het artikel (pijnlijk) duidelijk wordt.



Vanaf 1 augustus krijgen wij allen weer met nieuwe Europese marge regels te maken voor (met name) riskantere beleggingscategorien. Particulieren mogen op nog maar weinig manieren leveragen, want "we snappen er niks van". Ook al heeft menig persoon waarschijnlijk een beter gerichte opleiding dan wel ervaring dan degenen die dit soort wetten en regels verzinnen. Het in standen houden van een systeem? Of alle vormen van variabiliteit (lees "inzicht/emotie") schrappen en overgaan op een marktsysteem dat alleen nog algo gestuurd wordt?