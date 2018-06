Kan me niet indenken dat het fonds wat het beter zal doen dan de rest nu al aan te wijzen is. Met TA is dat al niet eens te doen, laat staan met fundamentele analyse, en de experts zijn een mix van die twee..



En dan nog niet eens gesproken over in welke algehele richting van de AEX dit aandeel dan z'n prestatie moet leveren, bear..

Dat aandeel pik je er nu nog niet uit!..



Maar niet geschoten is altijd mis, en 25 kansen om raak te schieten!