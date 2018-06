Hollandse Aandelenavond: Jim Tehupuring

Geheel volgens traditie organiseren BNP Paribas en IEX op 4 juli weer een van de meest geliefde beleggingsevents: de Hollandse Aandelenavond. Daar presenteren maar liefst zes topexperts hun favoriete aandelen van eigen bodem.

De komende week blikken alle experts: Nico Bakker, Jim Tehupuring, Nico Inberg, Ralph Wessels, Royce Tostrams en Jos Versteeg, terug op hun aandelenkeuzes van vorig jaar. Wat waren de drie tips van Jim Tehupuring?

Goed zo'n terugblik

"Bij ProBeleggen slingeren we niet zogenaamde beleggingstips de wereld in. We handelen naar wat we zeggen. Met eigen geld. Je wordt dus daadwerkelijk afgerekend op je beleggingskeuzes. Om die reden vind ik het heel goed dat BNP Paribas en IEX in de aanloop naar de Hollandsche Avond 2018 eerst terugblikken op de resultaten van de vorige editie.

Het zal u niet verbazen dat ik de aandelen die ik in 2017 besprak ook in portefeuille had. Sterker nog, ik heb ze alledrie nog steeds: Ahold Delhaize, Flow Traders en TomTom."

Dit waren zijn tips van vorig jaar en het resultaat:

Ahold Delhaize

"Een jaar geleden kocht ik aandelen Ahold tegen €17 per stuk. Angst voor Amazon, een verzwakkende US dollar en prijsdeflatie waren op dat moment een soort perfect storm. Alles zat tegen en de koers daalde.



Op basis van de cijfers was Ahold echter aantrekkelijk gewaardeerd en uit een meeting met de CFO bleek dat hij de eerste tekenen van stijgende voedselprijzen waarnam. Ahold kreeg de wind in de zeilen en noteert inmiddels €20,50. Samen met het dividend een plus van 24%."

"Flow Traders kampte ook met tegenwind. De koers was al flink gedaald en noteerde 1 jaar terug €26. Maar het kon nog erger. De bewegelijkheid op de financiële markten daalde verder en Flow Traders zag haar marges verkleinen en de volumes nog lager worden.



Op het dieptepunt kostte een aandeel Flow Traders €17. De onstuimige start van de beurzen dit jaar stuwde de winst van Flow Traders echter tot ongekende hoogte, waardoor het aandeel inmiddels €34 noteert. Samen met het dividend een mooi resultaat van 33%."

"Nummer drie was TomTom. Het aandeel is per saldo geen centimeter van z’n plek gekomen en noteert nog steeds €8,50. Toch is het resultaat op deze belegging uitstekend. Mijn voorstel was namelijk om op deze aandelen zowel een call- als een putoptie te schrijven (de verplichting om te leveren of extra aandelen af te nemen) op een uitoefenprijs van €8,50.



Die opties leverden samen €2,50 op. Half juni liep de positie af op ideale wijze. Zonder rekening te houden met de vereiste marginverplichting was de winst €2,50 op een netto investering van €6,00: 42% winst. "



En wat kunnen we dit jaar van Tehupuring verwachten? "4 juli zal ik vanzelfsprekend drie posities uit mijn actuele portefeuille bespreken. Een daarvan is een hele mooie Turbo-positie waarmee je een soort dividendverdubbelaar creëert. Geen belegging waarmee je à la Flow Traders 33% in een jaar maakt, maar vooral een positie die zonder grote risico’s een solide resultaat kan opleveren. Graag tot 4 juli!"

Wees erbij 4 juli

De zes beleggingsexperts tippen op 4 juli hun drie favoriete Hollandse aandelen voor de lange termijn, maar ook presenteren de analisten hun meest geliefde Hollandse shortkandidaat, gevolgd door een paneldiscussie over deze shorts.

Daar wilt u bij zijn! Het aantal plaatsen in de zaal is beperkt, dus zorg dat u er samen met uw partner, familielid, vriend(in) of collega bij bent en meld u vandaag nog aan. Het seminar wordt ook live uitgezonden als webinar.

