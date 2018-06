Fondsenrondje: We eten Grieks

Het wachten is op witte rook over het zwarte goud:

Showdown in Vienna at the #Opec meeting: Opec+ panel recommends raising supply in the face of strong opposition from #Iran. Tensions deepen as some oil nations unable to pump more. https://t.co/r7HC9YFxGR via @welt pic.twitter.com/GlYeRmGm4r — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 22 juni 2018

Intussen zijn er iets beter dan verwachte eerste schattingen van de inkoopmanagersindices uit Duitsland en vooral Frankrijk. De euro trekt er zelfs wat op aan of de dollar daalt, zo u wilt. Vanmiddag is de VS aan de beurt.

German growth unexpectedly picks up in June as services rebound https://t.co/BqpEr174sA pic.twitter.com/1evdb5B2UK — Bloomberg Markets (@markets) 22 juni 2018

Veel meer is er nu ook niet te doen. Marktbreed ziet het er zo uit:

Bescheiden plussen in heel Europa. Athene gilt wel 2% omhoog, want de bail-out is officieel over. Laat ik er ook maar niet meer over zeggen.

Zelfs de Amerikaanse futures plussen.

De AEX VIX Index (volatiliteit) moet een paar procent terug in haar hok.

Dollar daalt tot ruim 1,165 alweer.

De rentes stijgen twee basispunten en Griekenland daalt er twintig.

Olie staat hoger. Opletten, bij Opec besluiten treedt nog wel eens het bezit van de zaak is einde vermaak fenomeen op.

Goud doet niks en bitcoin daalt een paar procent.

Al extraatje - hang maar boven uw schermen - doe ik de Griekse beurs en tienjaars er even bij. Gered :-)

Het land leeft nog, zit nog in EU en euro en de zon is ook gewoon weer opgekomen vandaag. Zijn er vrijwilligers die de Griekse beurs durven te dobbelen? Lijkt wel een biotech...



Ik hoor u al hardop denken. Komt ie:



En de rente nog even. Is er niet veel gegeven zo'n ritje zonder slapeloze nachten uit te zitten.



Beursplein 5

Over naar het Damrak waar op de overname van Takeaway na er geen nieuws en niks te doen is. 'Feli's Thuisbezorgd, want het aandeel doet een all time high op de overname van Delivery Hero Zwitserland. Je zal daar bezorger zijn en die bergen moeten op fietsen met je pizza's, maar dit terzijde.

Er is welgeteld één adviesje voor uitgerekend een aandeel da zonder ook wel beweegt:

Air France-KLM: naar €9 van €9,50 (buy) - HSBC

Verder? Bitter weinig significant bewegende koersen. Fondsen die gisteren slecht lagen doen het vandaag goed, misschien is dat de grote gemene deler vandaag:

Signify is daar in ieder geval een voorbeeld van.

Financials liggen goed. Wellicht staan daar de glazen ouzo op tafel.

B&S ligt alweer goed, Mag ook wel eens.

In Brussel staat Envipco +15% op het nieuws dat het bedrijf ook in Amsterdam een notering krijgt.

