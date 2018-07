Hollandse Aandelenavond: Jos Versteeg Overig

Geheel volgens traditie organiseren BNP Paribas en IEX op 4 juli weer een van de meest geliefde beleggingsevents: de Hollandse Aandelenavond. Daar presenteren maar liefst zes topexperts hun favoriete aandelen van eigen bodem. Maar eerst blikken alle experts: Nico Bakker, Jim Tehupuring, Nico Inberg, Ralph Wessels, Royce Tostrams en Jos Versteeg, terug op hun aandelenkeuzes van vorig jaar. Een van de meest enthousiaste sprekers is Jos Versteeg van InsingerGilissen, en daar heeft hij ook genoeg reden toe. Zijn top 3 van vorig jaar leverde gemiddeld 32% (!) rendement op. Fonds Totaalrendement (koerswinst + dividend) AEX 12,12% Ahold Delhaize 25,66% Galapagos 28,69% Takeaway 41,80%

Ruim twee keer zoveel rendement als AEX Jos: "Ik had het slechter kunnen treffen met mijn top drie op de Hollandse Aandelenavond 2017. Ahold Delhaize, Galapagos en Takeaway.com leverden van 4 juli 2017 tot en met 20 juni 2018 gemiddeld 32% rendement op (inclusief dividend) en afzonderlijk behaalden ze alle drie minimaal een twee keer zo hoog rendement als de AEX over die periode (12%)." Dit waren zijn tips van vorig jaar: Ahold Delhaize

"Ahold Delhaize was stevig in elkaar gebeukt nadat bekend werd dat Amazon met de overname van Whole Foods de food retail aanviel. Eind augustus zakte het aandeel zelfs even onder de €15. Dat was het dieptepunt. De sterke vrije kasstroom in de tweede helft van 2017 overtuigde de markt en de koers herstelde aanzienlijk."

"Ook bij Galapagos was de koers in juli flink gedaald. Vertraging bij de testen voor de triple combo bij Cystic Fibrosis en de angst voor concurrent Vertex brachten de koers onder €70. De markt lette niet op de successen van onder andere filgotib. Het aandeel is vrij volatiel en daalde in het afgelopen jaar wel drie keer met circa 20%. Kopen op zwakte loont hier."

