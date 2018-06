Gaan we het meemaken vandaag?

Oil prices rise as OPEC moves closer to a deal on production https://t.co/MRe2cMX278 pic.twitter.com/LFez8QD89o — Bloomberg (@business) 22 juni 2018

Er is meer nieuws. Always expect the unexpected is een belangrijke beurswijsheid, maar ook de moeilijkste om toe te passen. Alle Grexit-roepers - en dat waren er nogal wat zoveel jaar geleden - mogen in ieder geval vandaag op kroketten trakteren. Of broodje gyros, ook goed. Hihi, het staat er écht:

#Greece's creditors agree to landmark debt deal as bailout saga ends https://t.co/W8quqnNLVm pic.twitter.com/gw2Y4i4pPx — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 22 juni 2018

We doen het vandaag behalve Opec vooral met de eerste schattingen van de inkoopmanagersindices over juni uit de VS, Duitsland en Frankrijk. Japan is al door met een meevallende 53,1. Opletten, want dit zijn typisch van die cijfers die uitgerekend nu met die handelsoorlog op volle toeren niet zwaar moeten tegenvallen.

Op 24 augustus 2014 gebeurde dat ook. Stonden we in één keer bijna 10% lager op een vergelijkbare inkoopmanagersindex uit China. Die is toen pardoes afgeschaft. U ziet, miezerige futures na de achtste dalingsdag op rij voor de Dow Jones. Dollar daalt, olie stijgt en Shanghai zit in een bearmarket.



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste nieuws, we krijgen er een bedrijf bij op het Damrak.

De in Nederland gevestigde maker van statiegeldsystemen Envipco krijgt een beursbeursnotering in Amsterdam. Het bedrijf heeft al twintig jaar een notering in Brussel, maar zet ook de stap naar het Damrak.

Woningfonds Vesteda neemt voor circa €1,5 miljard een portefeuille huurwoningen over van NN Groep. Het gaat om ruim 6700 huizen in onder meer Amsterdam, Amstelveen en Utrecht.

De brutowinst voor belasting van niet-financiële bedrijven kwam in het eerste kwartaal van het jaar uit op €59,8 miljard. Het is het hoogste bedrag in een eerste kwartaal sinds het begin van de metingen in 1995.

Het volume van de investeringen in materiële vaste activa was in april 11,1% groter dan in dezelfde maand een jaar eerder.Er werd vooral meer geïnvesteerd in woningen, infrastructuur, personenauto’s en machines.

De grootste banken van de Verenigde Staten zijn allemaal geslaagd voor de eerste fase van de stresstest van de Federal Reserve. Het gaat om 35 grote financiële dienstverleners die werden onderzocht.

Conagra Brands en Pinnacle Foods zijn in gesprek over een mogelijke fusie. Ingewijden melden aan persbureau Bloomberg dat er in de afgelopen weken contact is gelegd tussen de bedrijven.

Hier heb ik de hele grafiek van dit Envipco. Statiegeld, da's misschien wel lekkere, winstgevende no-brainer business, dacht ik op het eerste gezicht. Toch niet helemaal als ik het zo zie...



Analistenadvies:

Air France-KLM: naar €9 van €9,50 (buy) - HSBC

De AFM meldt deze shorts:



De agenda:

02:30 Japan flash manufacturing PMI

08:45 Frankrijk BBP Q1 0,2% QoQ

09:00 Frankrijk flash manufacturing PMI jun 54,0

09:00 Frankrijk flash services PMI apr 54,3

09:30 Duitsland flash manufacturing PMI apr 56,1

09:30 Duitsland flash services PMI jun 52,1

10:00 EU flash manufacturing PMI jun 55,1

10:00 EU flash services PMI jun 53,6

15:45 VS flash manufacturing PMI jun 56,7

15:45 VS flash services PMI jun 56,6

En dan nog even dit

Het lijkt wel vrijdag. Het is echt schrapen op Twitter. Bij deze, een meevallertje:

Tweede berekening: Bbp groeit met 0,6 procent in eerste kwartaal 2018 iets harder dan bij de eerste berekening.https://t.co/eSNukYP3xz pic.twitter.com/IIINRy3iZz — CBS (@statistiekcbs) 22 juni 2018

Bye:

Brexit timeline: key dates in UK’s divorce with EU https://t.co/3AW7ih16BI — Financial Times (@FT) 22 juni 2018

Dat is duidelijk:

The toll of Trump's trade war will be damage to more than just Daimler https://t.co/BJcmhkHmJU pic.twitter.com/pNucL2C5gv — Bloomberg (@business) 22 juni 2018

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.