Slotcall: Omgekeerde reversal

Hadden we van de week een - bestaat die term nog? - reversal day omhoog, maar vandaag is het omlaag. Ja, we startten nog in de plus. Roep dat nou niet zo hard, dachten we nog toen we dit zagen. Dat is de goden verzoeken en ja hoor:

De Dow Jones daalt al voor de achtste dag op rij en de dollar bokt vandaag ook. Vanaf de bodem vandaag dikt EUR/USD zowat een cent aan. Het is allemaal niet heel erg, nullen voor de komma, maar er is wel wat van onbehagen. Zie de AEX VIX Index (volatiliteit): +12%. En dan u de hamvraag:

Waarom?

Handelsoorlog, natuurlijk. Vandaag hijst Daimler als eerste de witte vlag: het concern geeft om deze reden een omzetwaarschuwing (-4,3%). Wie volgt...? Het kan ook zijn dat de beurzen al over de horizon heen kijken en economische en daarmee winstvertraging bespeuren. Koffiedik kijken.

De Nasdagjes en FANG-aandelen mogen dan met hun all time highs lopen dollen, elders is het beeld grimmiger. Formeel is het -20% vanaf de top, maar als u afrondt zit de Shanghai Composite al in een bearmarket. Dat wil zeggen, de index moet nu opveren, wil het daar niet in verzeild raken.

Euro, goud, bitcoin, olie en rentes

Dan pakken we nu het marktbrede schadeformulier er maar bij:

Alle Europese indices eindigen in de min, met de DAX als uitschieter. Bedankt Daimler

Waal Street daalt ook weer een paar tienden

Dollar daalt fors en een zwaar tegenvallende Philadelphia Fed Index was de trigger. De economische activiteit in die Fed-regio is deze maand minder dan verwacht

De rentes bewegen amper, de VS daalt wel twee basispunten

Olie pendelt tussen Opec-hoop en Opec-vrees. Meestal is het wel zo dat de prijs beweegt voor een officieel besluit en niet daarna

Zelfs als de dollar daalt stijgt goud niet? Vandaga niet in ieder geval

Bitcoin handelt met een nul voor de komma, niks aan de hand dus

Koersen:

Euro: 1,1607

Goud: $1267

Bitcoin: $6734

Olie: $65,67 en $73,71 (Brent)

Pharming

Vandaag was er een capital markets day van Pharming en de koers ging ineens onderuit. In het Liveblog op IEX leest u alles.

Herrie bij #Pharming! Koers zakte ineens weg. Geen nieuws op site of headlines Reuters of op het forum over de capital markets day. Zometeen meer op https://t.co/wzakg96PJn pic.twitter.com/ykFvRUFEyH — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 21 juni 2018

Altice

Altice heeft de poen binnen en de koers gaat lekker.

En verder was er nog:

Ahold is aan hele mooie, scherpe opgaande trend bezig

Signify is juist - kuch - aan een hele mooie neergaande trend bezig

Dollar? Amerikaanse rente minus twee basispunten? Alle inancials liggen slecht, maar Aegon gaat wel erg hard

Auw Besi en dat is echt niet alleen die downgrade

Dikke verkoper vanochtend in TKH en dat laat sporen na

Het waren een paar fantastische dagen voor PostNL

AEX VIX index +15% en daar gaat Flow Traders

B&S is eigenlijk voor het eerste sinds haar beursgang in beeld

Er zijn veel dikke dalers, maar dat is gewoon op de brede markt mee naar beneden.

De dag van morgen: 22 juni

02:30 Japan flash manufacturing PMI

08:45 Frankrijk BBP Q10,2% QoQ

09:00 Frankrijk flash manufacturing PMI jun54,0

09:00 Frankrijk flash services PMI apr54,3

09:30 Duitsland flash manufacturing PMI apr56,1

09:30 Duitsland flash services PMI jun52,1

10:00 EU flash manufacturing PMI jun55,1

10:00 EU flash services PMI jun53,6

15:45 VS flash manufacturing PMI jun56,7

15:45 VS flash services PMI jun56,6

Deze Slotcall is geschreven door Arend Jan Kamp en Nick Bakker.