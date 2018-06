Hollandse Aandelenavond: Ralph Wessels Overig

Geheel volgens traditie organiseren BNP Paribas en IEX op 4 juli weer een van de meest geliefde beleggingsevents: de Hollandse Aandelenavond. Daar presenteren maar liefst zes topexperts hun favoriete aandelen van eigen bodem. De komende week blikken alle experts: Nico Bakker, Jim Tehupuring, Nico Inberg, Ralph Wessels, Royce Tostrams en Jos Versteeg, terug op hun aandelenkeuzes van vorig jaar. Voor Ralph Wessels, Hoofd Beleggingsstrategie ABN Amro, is terugblikken op vorig jaar echter vrij lastig. Tijdens de Hollandse Aandelenavond 2018 deelt hij voor het eerst zijn expertise met u. Strategische afwegingen Daarom hebben wij Wessels gevraagd om een Hollandse top 3 samen te stellen en iets te vertellen over zijn strategie. Dit heeft hij hierover te zeggen: "Hollandse top 3? Top-down zult u bedoelen. Toen ik werd uitgenodigd door IEX voor de Hollandse Aandelenavond was dit mijn eerste gedachte: 'Hollands?!? Iedereen weet toch dat je vanuit diversificatie internationaal moet beleggen?'. Hoewel uit elk onderzoek blijkt dat zelfbeleggers behoorlijk patriottistisch zijn, troost ik mij met de gedachte dat Nederland een hoop internationale bedrijven heeft. Nu zullen veel van hen op zoek zijn naar informatie over goede, solide bedrijven voor in hun portefeuille. Dan maken ze bottom-up analyses. Simpel gezegd: ze kijken van onderop en vergelijken elk bedrijf met een ander bedrijf en bepalen aan de hand daarvan hun keuze. Maar wist u dat maar 10% van uw rendement wordt bepaald door de individuele aandelen die u kiest? Daarom hanteer ik als strateeg een top-down approach. Ik laat van bovenaf bepalen wat voor soort bedrijven ik in mijn portefeuille wil hebben. Dan komen vragen naar boven als: Waar staan we in de cyclus en hoe is Nederland daarin gepositioneerd?

Wil ik dan internationaal spelen of liever lokaal?

En hoe zit dat met die langetermijntrends?

Blijft de technologische en automatiseringsgolf nog doorgaan of is alle groei nu wel ingeprijsd? Benieuwd tot welke drie namen die analyse heeft geleid? Kom naar de Hollandse Aandelenavond!"

De zes beleggingsexperts tippen op 4 juli hun drie favoriete Hollandse aandelen voor de lange termijn, maar ook presenteren de analisten hun meest geliefde Hollandse shortkandidaat, gevolgd door een paneldiscussie over deze shorts.

We hopen u te mogen verwelkomen tijdens weer een prachtige Hollandse Aandelenavond!

