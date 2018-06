Hollandse Aandelenavond: Nico Bakker Overig

Geheel volgens traditie organiseren BNP Paribas en IEX op 4 juli weer een van de meest geliefde beleggingsevents: de Hollandse Aandelenavond. Daar presenteren maar liefst zes topexperts hun favoriete aandelen van eigen bodem. De komende week blikken alle experts: Nico Bakker, Jim Tehupuring, Nico Inberg, Ralph Wessels, Royce Tostrams en Jos Versteeg, terug op hun aandelenkeuzes van vorig jaar. Gisteren werd de spits afgebeten door Nico Inberg. Vandaag is het de beurt aan TA-coach Nico Bakker. Sla op de juiste momenten toe Bakker: "Voor actieve trendvolgende beleggers is het lang niet altijd eenvoudig om op de juiste momenten toe te slaan. Om dat consequent te kunnen doen heb je een gedegen methodiek nodig. Als TA-coach heb ik daartoe het concept van Dashboard Beleggen uitgewerkt." "Dit is een methodiek om de conditie van het speelveld vast te stellen, met aansluitend zo mogelijk een bijbehorende coachingaanbeveling. Tijdens de Hollandse aandelenavond doe ik graag uit de doeken hoe die dashboardcondities en coachings tot stand komen. Uiteraard aangevuld met enkele aansprekende voorbeelden en tips." Dit waren zijn tips van vorig jaar en het resultaat: SBMO

"Vorig jaar heb ik SBMO getipt onder het mom: “van 13 naar 16 euro”. Sinds dat moment is er een aantal flinke zwiepers geweest van de 13 steunzone naar de krap 16 weerstandzone. Een grillige bandbreedte waarin de koers zich in feite nu nog bevindt. Dus nu eigenlijk weer koopkansen rond de 13."

"Wessanen heb ik destijds benoemd als sterk trenderend fonds dat zijn uptrend prima kan vervolgen. Vanaf juli vorig jaar rond 15 euro naar bijna 18 momenteel illustreert dit. Nu mogen de bulls op adem komen en mogelijk dippen naar 17, daar liggen weer koopkansen."

"Tot slot BAM getipt van 4,63 steun naar 5,50 weerstand. De 5,50 hebben we niet gezien, 5,20 wel. Daarna belandde de koers in een vrije val. Charttechnisch brak onder 4,60 de trend, dus de schade kon beperkt blijven. Voor nu kwakkelt het rond 3,75, geen inspirerend beeld."

De zes beleggingsexperts tippen op 4 juli hun drie favoriete Hollandse aandelen voor de lange termijn, maar ook presenteren de analisten hun meest geliefde Hollandse shortkandidaat, gevolgd door een paneldiscussie over deze shorts.

We hopen u te mogen verwelkomen tijdens weer een prachtige Hollandse Aandelenavond!

