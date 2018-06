mijn beste belegging is nog steeds mijn huis en de waarde is dat ik er in kan wonen en geen hypotheek meer hoeft te betalen. Ik heb hem in 1991 gekocht met een 10 jarige hyptheek er op. 3 verschillende banken zeiden tegen mij dat beter was om 30 jarige te nemen voor 250 ipv 500 per maand. Ik gaf als antwoord waar hebben julli leren rekenen want 10 jaar 500 is minder dan 250 30 jaar lang. Het verschil is wat ik in mijn zak steek en niet bij jullie terecht komt. Dat ben ik nu aan nog leukere zaken aan het uitgeven ipv aan de bank betalen. Ze verklaarde me voor gek dat ik geen aflossingsvrije hypo nam. Ik pluk er nu nog steeds de vruchten van.

elke maand hoef ik geen hypo of huur te betalen dat scheelt me de helft in vaste lasten. IK wist in 1991 al dat de banken adviezen geven waar zij het beste mee uitkomen.