Nu breekt mijn klomp: (Nieuwe service)



vrijdag 22 juni 2018 @ 01:14



Melding waardedaling positie(s)

Geachte heer Alex a La Hausse,

De waarde van één of meer posities in uw portefeuille is, ten opzichte van de historische aan of verkoopkoers met 10% (of een veelvoud daarvan) gedaald of gestegen (in het geval van een shortpositie). Ga naar uw portefeuille voor een actuele stand van zaken.



Waarom ontvang ik dit bericht?

Wij versturen u dit bericht, omdat wij het belangrijk vinden u te informeren over grote waardedalingen in uw portefeuille (of stijgingen in geval van een shortpositie). Dit doen wij bij posities met een hefboomwerking (optie/future/turbo). Ook sturen wij een melding bij dalingen (of stijgingen in het geval van een shortpositie) van 20% en 30%. Dit bericht ontvangt u maximaal één keer per dag.



Met vriendelijke groet,



Alex



Beetje onzinnig niet?



En dan kunnen ze hier heel de club iedere uur wel een bericht sturen..