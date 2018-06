TA: Vierjarige businesscycle

De Nederlandse beurs (AEX-index) laat een neutrale beweging zien. De koersuitslagen tussen de steun van 548,57 punten (gevormd op 26 april) en de weerstand van 572,81 punten (gevormd op 23 januari) worden steeds kleiner.

Wacht een uitbraak uit deze driehoek, tussen de blauwe lijnen, af.







Vierjarige Businesscycle

Bij de TA-desk komen veel vragen binnen over de stand van de economie. Als technisch analist bespreken we dit altijd aan de hand van de Vierjarige Businesscycle. Deze cycle geeft de stand van de economie doorgaans goed aan.

Mijn vorige update van de Vierjarige Businesscycle was van maart dit jaar, toen de AEX 515 punten noteerde. Ik gaf daarin aan dat de economie zich aan het einde van de vierde, dus de op één na laatste fase van de economische cyclus, bevond. Maar waarschijnlijk was ik toen iets te stellig dat we in het stadium, vlak voordat de economische zomer eindigt, verkeren.

Ik handhaaf de stelling dat we ons thans in de vierde fase bewegen, waarin het nog verantwoord is om risicovolle beleggingen, zoals Vastgoed en Aandelen aan te houden. Gezien de recente ontwikkelingen, die ik hieronder bespreek, zou ik iets minder uitbundig zijn met het opbouwen van liquiditeiten.

Volgens mijn analyse nu (juni 2018) zitten we ergens halverwege de vierde fase. Een uitgebreide uitleg van de Vierjarige Businesscyclekunt u helemaal onderaan dit blog vinden.





Missing link

Aandelenmarkten laten een dualistisch beeld zien. In de VS weten de beurzen redelijk overeind te blijven. Zelfs het escalerende handelsconflict tussen de VS en China heeft slechts een deuk geslagen in de technische plaatjes.

Het ontbrekende schakeltje in de economische cyclus blijft de achterblijvende koersontwikkeling van grondstoffen. Hoewel de inflatie zich op een hoog niveau bevindt, in de VS zelfs de hoogste stand in zes jaar, laten de belangrijkste industriële grondstoffen het kopje hangen.

Feitelijk blijven de grondstofprijzen sinds 2016 achter bij de rest van de economische ontwikkelingen. De Dow Jones-UBS Commodity Index, de wereldwijde grondstoffenindex, laat al vier jaar een zijwaarts verloop zien. Deze grondstoffenindex beweegt grofweg tussen 22,15 (gevormd in maart 2016) en 25,55 (gevormd op 9 oktober 2015).

De Dow Jones-UBS Commodity Index lijkt binnen de neutrale trend een hogere koersbodem te vormen.

We wachten op een doorbraak en slotstand boven de weerstand. Na een uitbraak hierboven mag een koersstijging verwacht worden.

Ruwe Olie

Aan de olieprijs zal het niet liggen. De recente koerscorrectie van Ruwe Olie vindt plaats binnen de stijgende trend.

Zolang de koers boven de top van begin 2018 rond 72 dollar weet te blijven, oogt het technische beeld redelijk positief.





Industriële metaal zink

Het industriële metaal zink verzwakt, nu zowel de stijgende trend als de laatste bodem naar onderen is gebroken. Dit signaleert verkopers in de markt.

De doorbraak en slotstand van zink onder de voormalige steun maakt neerwaarts ruimte voor een diepere correctie richting de steun van 2.434,50 dollar (de bodem van 9 juni 2017). Weerstand is gevormd op 3.618,00 dollar (de top van 16 februari).

De recente correctie van de koperprijs bracht de koers terug onder de oude toppen. Door deze terugkeer onder een vorige top verliest koper aan kracht. Deze zogenaamde 'false move' neutraliseert de eerdere verbetering.

We zien steun rond 6.722,00 dollar (gevormd op 11 mei). Weerstand ligt rond 8.658,00 dollar (gevormd op 2 maart 2012).







Goud

Ook de goudprijs blijft achter, hoewel deze niet belangrijk is in de economische cyclus. Nu goud de stijgende trend heeft gebroken, oogt het technisch beeld minder sterk.

We verwachten een zwak koersverloop boven de steun van 1.236,56 dollar (gevormd op 15 december 2017). De weerstand ligt op 1.390,65 dollar (gevormd op 21 maart 2014).

Wees alert, want een doorbraak en slotstand onder de steun genereert een nieuwe verzwakking. Dit is de opmaat voor een verdere koersdaling.

Uitleg Vierjarige Businesscycle

De grafiek onderaan dit blog laat een geïdealiseerd voorbeeld zien van de Businesscycle. De sinuscurve (rode lijn) geeft het pad van economische groei en/of krimp weer. De gestippelde horizontale lijn maakt een onderverdeling van periodes van groei en krimp.

De geschiedenis herhaalt zich. We zien dat de economie tijdens een complete cyclus chronologisch altijd dezelfde volgorde in gebeurtenissen laat zien.

Dit maakt het mogelijk om draaipunten te identificeren voor verschillende financiële en economische indicatoren, maar ook voor obligaties, aandelen, vastgoed en grondstoffen.



Conclusie: De Vierjarige Businesscycle laat (geïdealiseerd) het chronologische pad zien van de diverse financiële markten: cash, obligaties, aandelen, vastgoed en grondstoffen.

Grafisch is de cyclus in zes stukken (fases) onderverdeeld.



Kort samengevat kan bij het volgen van de vierjarige Businesscycle de volgende beleggingsstrategie interessant zijn (LET OP: Deze keuzes zijn geïdealiseerd en vormen beslist geen dwingend beleggingsadvies):

Fase I:

Aandelen, vastgoed en grondstoffen mijden

Posities in obligaties aanhouden

Fase II:

Posities in aandelen opbouwen, juiste sectoren kiezen

Posities in vastgoed opbouwen

Posities in obligaties aanhouden (omruilen van staats in bedrijfsleningen)

Voorzichtig met grondstoffen

Fase III:

Posities in aandelen en vastgoed uitbreiden

Posities in obligaties: looptijden verkorten

Posities in grondstoffen opbouwen

Fase IV:

Posities in aandelen en vastgoed aanhouden

Posities in obligaties afbouwen

Posities in grondstoffen uitbreiden

Fase V:

Posities in aandelen en vastgoed afbouwen

Obligaties mijden

Posities in grondstoffen aanhouden

Fase VI:

Aandelen, vastgoed mijden

Posities in grondstoffen afbouwen

Cash en obligaties aanhouden

LET OP: Bovenstaande keuzes zijn geïdealiseerd en vormen beslist geen dwingend beleggingsadvies. Wij adviseren nadrukkelijk om altijd contact op te nemen met uw beleggingsadviseur of vermogensbeheerder.



De Businesscycle heeft zichzelf vanaf het begin van de 19e eeuw consequent herhaald en bewezen. Deze cyclus omvat een periode van zowel economische groei als van economische krimp.

