Tracker Tips: ETF geheimen

De waarde van Europese ETF’s die van eigenaar wisselen, is ruim 70% groter dan eerder gerapporteerd. Dat is één aanwijzing die Europese beleggingsrichtlijn MiFID II helder maakt in de wereld van over-the-counter trading (OTC).

Meer handel

Handelaren hebben dit jaar gemiddeld €121 miljard aan ETF’s gekocht en verkocht. In 2017 bedroeg het maandgemiddelde €71 miljard, volgens gegevens van Europa’s grootste handelaar in trackers, Flow Taders NV.



Bron: Flow Traders NV

Toegenomen transparantie

MiFID II verplicht ETF-handelaren, en de lokaliteit die zij gebruiken om de transacties te rapporteren, om deze nu te publiceren. De toegenomen transparantie is van groot belang in Europa, waar buiten de beurs verhandelde ETF's relatief veel populairder zijn dan in de Verenigde Staten of Azië, waar de enige zichtbare transacties op de beurzen hadden plaatsgevonden. Financieel dienstverleningsbedrijf Bloomberg exploiteert zo’n off-exchange platform voor de handel in Europese ETF's.

Ongeveer €65 miljard aan ETF's is vorige maand van eigenaar veranderd op de twee grootste locaties buiten de beurs, vergeleken met €61 miljard aan transacties die plaatsvinden op beurzen, volgens de gegevens van Flow Traders.

Niettemin zeggen marktpartijen, dat de stijging van 71% nog steeds de rol van off-exchange locaties onderstreept. ETF-handelaren en -locaties hadden aangenomen dat de beurzen slechts een derde van de handelsvolumes vertegenwoordigden, terwijl de resterende tweederde plaatsvond in chatrooms, via de telefoon of op locaties die multilaterale handelsfaciliteiten of MTF's worden genoemd.

Een groot deel van die tweederde die OTC werd uitgevoerd, werd niet gemeld, volgens Adriano Pace, hoofd van aandelen voor Europa bij MTF Tradeweb. Dit was nog steeds uitgevoerde volume, alleen was het eerder onmogelijk om te zien.

Systematic Internalizer

Er zijn twee voor de hand liggende plaatsen waar het extra volume zich zou kunnen verbergen: een platform dat van toepassing is op een MTF, genaamd RFQ-Hub, dat zijn handelsvolumes nog moet publiceren en een nieuwe vorm van lokaliteit die werd ingeluid door MiFID II: systematic internalizer (SI), een soort van afwikkelingsorganisatie.

Banken en snelle handelsfirma's kunnen zich als SI onder MiFID II vestigen. Met de nieuwe status kunnen ze ETF's en andere effecten rechtstreeks verhandelen met hun klanten als de facto handelsplatformen. Niet veel van de grotere ETF-handelaren zijn echter interne afhandelaars geworden. Jane Street Financial wordt gezien als de grootste SI.

Systematische interne afhandelaars zijn ook vereist om hun transacties te melden, maar tot nu toe zijn de gegevens die ze produceren in ieder geval zo onduidelijk dat het onbruikbaar is.

Terugkeer van volatiliteit

MiFID II is echter niet de enige reden waarom de Europese ETF-handel dit jaar lijkt te zijn gegroeid. De plotse terugkeer van de volatiliteit in februari heeft zeker meegeholpen aan meer handelsactiviteit. Dit heeft partijen als Flow Traders geen windeieren gelegd; de toegenomen volumes hielp de flitshandelaar met het beste kwartaal sinds de beursgang bijna drie jaar geleden.