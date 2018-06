Fondsenrondje: Propjes schieten

De Haagse mores een beetje kennende komt het percentage van 75% op de helft uit? Zelfs op de beurs is er vandaag even een ander gespreksonderwerp:

Forse belastingverhoging nodig voor gasverbruiker, aldus klimaatakkoord https://t.co/ZF2fvOiZqS — NOS (@NOS) 21 juni 2018

Of bent u stiekem een beetje met uw voeten aan het stemmen? Heijmans is daler van de dag in de AScX :-)

Heijmans bouwt gasloze appartementen https://t.co/xjT4vEpM0g via @telegraaf mooi nieuws! — Rik Hammer (@Hammerre78) 19 juni 2018

Er is ook nog een all time high. Goed nieuws voor bezitters, minder voor kopers:

In mei 2018 was de prijsindex koopwoningen voor het eerst hoger dan de piek in augustus 2008 en

bereikte daarmee het hoogste niveau sinds het begin van de prijsindex in 1995.https://t.co/RE2itKKyDW pic.twitter.com/fTHTkHj4xY — CBS (@statistiekcbs) 21 juni 2018

Er is zelfs nog een iets langer trackrecord dan 1995, weet ik dan weer toevallig. Kent u de wereldberoemde Herengracht Index?

Maak daar maar 1628 van #Herengrachtindex pic.twitter.com/cDnnoQVJ2r — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 21 juni 2018

Op de brede markt is niet zoveel te doen. Wel geeft als eerste (?) Daimler een winstwaarschuwing (-4%) en het bedrijf wijdt dit aan de handelsoorlog. Er volgen er vast meer. Verbaast mij ook niet als hierdoor in juli en augustus veel bedrijven bij hun H1-cijfers geen H2-outlook durven af te geven.

Verder beweegt er nu niet veel. De markten zijn in afwachting van het BoE rentebesluit en de Opec-top, leest u vast her en der. Geen idee, het zal. Vinger opsteken als u dat toevallig doet.

De Europese indices fluctueren rond nul Kelvin

De Amerikaanse futures zeggen eigenlijk ook doe het zelf maar

De AEX VIX Index (volatiliteit) stijgt wel 5%

En de dollar? Die trekt maar aan

De rentes doen vrijwel niks

Olie daalt een procentje

Goud en bitcoin hebben ook een baaldag

Amper uitschieters - en dan nog de usual suspects ook - maar ook geen echt grote zeperds - zelfs de usuals suspects niet - op het Damrak. Altice is stijger van de dag en de razende roeltjes van de beleggersdesk hebben het al voor u uitgeplozen:

Er is wel een zwik adviezen en daar kan u zeker her en der koersbewegingen aan ophangen. Besi en IMCD bijvoorbeeld:

ABN Amro: naar €25 van €27 - HSBC

ING: naar €14 van €15,50 (hold) - HSBC

Besi: naar neutral van accumulate en naar €28 van €38,40 - NIBC

IMCD: naar €65 van €63,70 (buy) - ING

Euronext: naar equalweight van overweight en naar €57 van €63 - Barclays

Wokkels, RELX en Unies stijgers van de dag in de AEX, hoe saai wilt u het hebben? :-) Perfect is het nooit, maar het zijn natuurlijk wel prachtaandelen

Hm, ik voorspel nooit koersen, maar het ziet er nu niet naar uit dat Aegon vandaag eindelijk eens die all time high van €55,83 van precies negentien jaar geleden gaat uitnemen...

Dat Air France-KLM daalt op het nieuws dat de Franse staat mogelijk haar belang verkoopt, verbaast me. Hoewel, hier was al eerder sprake van

Opvallendste beweger is Van Lanschot Kempen: er is geen nieuws, maar het fonds staat flink hoger op voor haar doen aardig volume

De capital markets day van Pharming is in New York. Wellicht vanmiddag pas headlines?

Veel plezier en succes.