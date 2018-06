Wellicht is er een Opec-deal in de maak voor de officiële bijeenkomt van morgen. En dat is het meteen ook wel voorbeurs. Er is geen groot of significant richtinggevend nieuws en berichten van bedrijven zijn er ook al niet.

Dan kan het kort. Onze AEX future (FTI) straalt relatief. Opvallend. Verder is er niet veel te doen. Dollar trekt aan richting 1,154 (misschien is dit nog wel de meest belangrijke beweging), rentes lopen een basispuntje op en olie kijkt de kat uit de Opec-boortoren.

De Franse staat overweegt alsnog zijn belang van ruim 14 procent in Air France-KLM te verkopen. Ook staatsdeelnemingen in telecombedrijf Orange en de auto-industrie worden mogelijk van de hand gedaan. Dat schrijft Les Echos op basis van bronnen bij het ministerie van Financiën.

Galapagos heeft door de uitoefening van warrants 102.801 nieuwe aandelen uitgegeven, met een totale kapitaalverhoging van ruim 1,3 miljoen euro (inclusief uitgiftepremie) tot gevolg. Topman Onno van Stolpe heeft 15.000 warrants uitgeoefend.

Value8 schetst een te rooskleurig beeld van de gang van zaken bij het bedrijf. Dat constateert Vereniging van Effectenbezitters (VEB) in een terugblik op de aandeelhoudersvergadering van eerder deze maand.

Alumexx heeft zijn productaanbod met 50 procent verhoogd. Het komende jaar wordt het aanbod met nog eens 25 procent uitgebreid.

De omzet van de supermarktbranche komt dit jaar uit op 39 miljard euro. Dat denkt het CBL, de brancheorganisatie. Volgens de organisatie draagt duurzaam geproduceerd voedsel in toenemende mate bij een de omzetgroei.

Woensdag bereikte Facebook een mijlpaal op de beurs in New York. Het aandeel was voor het eerst ooit meer dan 200 dollar waard.

Analistenadvies te over, dat wel. Besi...?

ABN Amro: naar €25 van €27 - HSBC

ING: naar €14 van €15,50 (hold) - HSBC

Besi: naar neutral van accumulate en naar €28 van €38,50 - NIBC

IMCD: naar €65 van €63,70 (buy) - ING

Euronext: naar equalweight van overweight en naar €57 van €63 - Barclays

De AFM meldt deze shorts:

De agenda spreekt voor zich, hongerig wachten op mogelijk Pharming nieuws?

06:30 Nederland consumentenvertrouwen en werkloosheid

13:00 BoE rentebesluit

14:00 Pharming Capital Markets Day

14:30 VS jobless claims 223K

14:30 VS Philadelphia Fed Index jun 28,0

15:00 VS huizenprijzenindex apr

16:00 EU consumentenvertrouwen jun -0,1

Veel CBS cijfers, beter dan dit gaat het niet worden?

Daling werkloosheid en aantal WW-uitkeringen houdt aanhttps://t.co/cVIfr1FX2u pic.twitter.com/Q58HqVm6kE — CBS (@statistiekcbs) 21 juni 2018

Consumenten zijn al meer dan een jaar aanzienlijk positief.https://t.co/c2XWU6uOb0 pic.twitter.com/atKwsieqv1 — CBS (@statistiekcbs) 21 juni 2018

Opec dus vandaag en morgen:

Iran softens its opposition to a deal on oil production as OPEC meets in Vienna https://t.co/eHkkTMQGOX pic.twitter.com/b45F7pD28n — Bloomberg (@business) 21 juni 2018

#Iran softens opposition to oil output deal: Here is your OPEC check. https://t.co/q9pdBGg5RA pic.twitter.com/wWsfohgSOS — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 21 juni 2018

Een zien of er een Nederlands lijstje is te maken:

Here’s a watchlist of stocks at risk amid escalating trade tensions -- including Apple, Boeing https://t.co/bGolE6VdH4 — MarketWatch (@MarketWatch) 20 20 juni 2018

U.S. Commerce Dept probing steel 'profiteering' after tariffs https://t.co/rCa3BfUlvr pic.twitter.com/bUcE2Q4cNS — Reuters Top News (@Reuters) 21 juni 2018

China could strike back at Dow-listed firms over trade: Global Times https://t.co/84cKHCb1hD pic.twitter.com/wATX8kZ73J — Reuters Top News (@Reuters) 21 juni 2018

Amazon is invading Washington, a move that tracks its transformation from a scrappy entrepreneurial outfit to one of America’s most powerful companieshttps://t.co/h8ajHRzMiu — The Wall Street Journal (@WSJ) 21 juni 2018

Haha, wij van WC Journal adviseren de WC Jones:

The Dow’s addition of Walgreens, instead of retail powerhouse Amazon, reflects the constraints of the index’s methodology https://t.co/jYbdK94e0m — The Wall Street Journal (@WSJ) 21 juni 2018

Mooi gevecht:

Disney brings a revolver* to its Fox hunt https://t.co/QKSGny8J2A — Financial Times (@FT) 21 juni 2018

Saudi Arabia and Argentina won promotion to emerging-market status from frontier classification. es Will lead to $35bn of inflows to Saudi Arabia. Decision for #Argentina and timing sounds a bit odd. (via BBG) pic.twitter.com/M21SpWbziT — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 20 juni 2018

#Argentina disaster in one chart: Peso, 100y Bond and Merval Index have all declined double-digit this year! pic.twitter.com/blgZDHlQ5v — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 20 juni 2018

Belgium’s long-awaited bank IPO hits a political roadblock https://t.co/3NphBTiu27 pic.twitter.com/rSk5191W5g — Bloomberg (@business) 21 juni 2018

