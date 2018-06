Liveblog: Pharming!

Update 14:50 uur: Intel

Intussen gaat de koers van Intel wel omhoog op dit bericht...

JUST IN: Intel CEO Brian Krzanich has resigned. The company said Krzanich had a past consensual relationship with an employee https://t.co/Op8F2Ngy6p pic.twitter.com/cDfkazMKyx — Bloomberg (@business) 21 juni 2018

Update 14:40 uur: Pharming

Ineens daalt de koers van Pharming flink.

Herrie bij #Pharming! Koers zakte ineens weg. Geen nieuws op site of headlines Reuters of op het forum over de capital markets day. Zometeen meer op https://t.co/wzakg96PJn pic.twitter.com/ykFvRUFEyH — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 21 juni 2018

Zoals gezegd geen nieuws of headlines. Wel zijn de eerste serie Turbo's van BNP Paribas alweer uitgestopt een dag na de lancering...

Nu beschikbaar via BNP Paribas Markets: Turbo’s op het aandeel #Pharming. Dit Nederlands biotechbedrijf staat genoteerd in de smallcap index (AScX) op Euronext Amsterdam. U vindt de Turbo’s op Pharming op onze website: https://t.co/F0Xy0TQNXO — BNPP Markets NL (@BNPPMarketsNL) 20 juni 2018

Update 14:40 uur: FANG

Guess who's back?

Update 14:30 uur: Philly Fed

Is dit waarom de dollar ineens een tik krijgt:

De Amerikaanse Philly Fed Index valt tegen. De dollar zakt er wat door: pic.twitter.com/ebCG7yltEp — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 21 juni 2018

Van Philadelphia naar Washington... Het waren negen geweldige uren Donald...

Update 14:30 uur: Jobless claims

De Amerikaanse jobless claims zijn beter dan verwacht:

US weekly jobless claims total 218,000, vs 220,000 expected https://t.co/o2JMDX9fvC — CNBC Now (@CNBCnow) 21 juni 2018

Update 13:40 uur: BoE

Unch!

MPC vote by a majority of 6-3 to maintain #BankRate at 0.5% pic.twitter.com/mn214NAKeh — Bank of England (@bankofengland) 21 juni 2018

Typisch IEX: Pieter en Arend Jan maken heus spektakel van non-event

Update 13:30 uur: Kroger

Er zijn Q1-cijfers van de sectorgenoot van Ahold Delhaize, Kroger en het aandeel stijgt 8,5% in de handel voorbeurs. Ahold loopt ook iets op:

#BREAKING: Kroger Co $KR Q1 Earnings Per Share (EPS) Excluding Items $0.73 vs. $0.63 expected — Selerity (@Selerity) 21 juni 2018

Update 13:10 uur: Trade War

De handelsoorlog in beeld gebracht door Goldman Sachs:

US Imports Subject to Proposed vs. Implemented Tariffs, via Goldman pic.twitter.com/VzdYh66aIK — Sam Ro (@bySamRo) 21 juni 2018

Update 12:00 uur: Weidmann

Aldus Jens Weidmann:

ECB'S Weidmann: Progress On Reduction Of Non-Performing Loans On The Books Of Euro Area Banks Has Been Made, But More Needs To Be Done To Resolve This Issue As Quickly As Possible — LiveSquawk (@LiveSquawk) 21 juni 2018

Update 11:30 uur: WSJ

Zo staan de Amerikaanse collega's op:

Take an early look at the front page of The Wall Street Journalhttps://t.co/5xQPDPcm8q pic.twitter.com/8aLoAjdd18 — The Wall Street Journal (@WSJ) 21 juni 2018

Update 11:20 uur: Olie en OPEC

Hans van Cleef heeft een aardig verhaal over olie en OPEC:

Over olie en OPEC https://t.co/3EfCDolK71 https://t.co/udcXwa4LD3 — Hans van Cleef (@hansvancleef) 21 juni 2018

Update 11:10 uur: Ierland

Die Ieren zeg...

Update 10:45 uur: Italië

Italiaanse rentes vliegen weer omhoog:

No #Italy is not yet behind us! Italian 2-year bond #yield spikes to 0.72%. pic.twitter.com/uMTrY72grK — jeroen blokland (@jsblokland) 21 juni 2018

Dit de reden waarom ze stijgen?

*EUROSKEPTIC BAGNAI NAMED ITALY SENATE FINANCE COMMITTEE HEAD



BTP reacts rationally to extremely unfriendly news. pic.twitter.com/txZojohaIm — Gustavo Baratta ???????? (@gusbaratta) 21 juni 2018

Update 10:45 uur: OPEC

Quotes van de ceo's van HES en Chevron op de OPEC-meeting in Wenen:

The two US Shale executives that did show in Vienna $HES and $CVX had this to say ....#oott pic.twitter.com/oLamGlJRGD — Chi ??? (@chigrl) 21 juni 2018

Update 09:55 uur: OPEC

Het laatste nieuws vanaf de OPEC-meeting in Wenen:

OPEC Oil Supply Increase Is Acceptable If Justified From Demand Side And Agreed By All OPEC Members - RTRS Sources

-OPEC Secretariat Has Been Looking At Higher Output Quotas Should Group Agree To Supply Increase — LiveSquawk (@LiveSquawk) 21 juni 2018

Update 09:45 uur: SNB

De SNB is not amused. Nu staal Zwitsers sowieso niet echt bekend om hun humor, maar goed...

Swiss central bank keeps close eye on Italy and oil https://t.co/LDg3j8kWYY — Fabrizio Goria (@FGoria) 21 juni 2018

Update 09:15 uur: Ubiquiti

Goed opgelet van Unemon. Ubiquiti in het laatste uurtje ineens fors lager:

4% sell off in last hour of trading at $UBNT yesterday!! ... on high volume too ... — unemon (@unemon1) 21 juni 2018

Update 09:15 uur: Auto's

Handelsoorlog, winstwaarschuwing Daimler? In ieder geval gaan de Europese autofabrikanten hard omlaag.

European Car makers today pic.twitter.com/IYyoHpPcSO — Michael Hewson ???? (@mhewson_CMC) 21 juni 2018

Update 08:45 uur: Bpost

Persbericht van Bpost. Gaat dit de koers helpen?

Key points persbericht #bpost



- 2018: EBITDA onderaan €560 à €600m vork. EBIT tss €400 à €440m

- 2019 - 2022: org. genormaliseerde operationele winst (EBIT) van ong. €390 à €440m. In 2019 wel ergens onderaan die vork.

- Dividend pay-out ratio blijft behouden#Microgroei pic.twitter.com/7HNQvidax8 — Tom Simonts (@TSimonts) 21 juni 2018

Update 08:40 uur: Italië

De Italianen dreigen de grenzen dicht te gooien:

*ITALY SALVINI THREAT IF NO EU ACTION ON IMMIGRATION: REPUBBLICA*SALVINI COULD THREATEN TO CLOSE ITALY BORDERS: REPUBBLICA — Arne Petimezas (@APetimezas) 21 juni 2018

Update 08:30 uur: Olie

De Saudi's willen meer olie oppompen en de OPEC meeting is bezig:

OPEC Source: Saudi Targets Oil Increase Of Up To 800,000 B/D - FT

https://t.co/STzbPeAsOg — LiveSquawk (@LiveSquawk) 20 juni 2018

Update 08:30 uur: Huizen

De huizenprijzen stijgen verder door in Nederland:

Mijlpaal: huizenprijzen hoger dan ooit tevoren. De gemiddelde prijs is nu ruim 283.000 euro https://t.co/RDsR85gg8H pic.twitter.com/8SzBwfTzfB — RTL Z (@RTLZ) 21 juni 2018

Update 08:00 uur: Daimler

Een outlookverlaging van Daimler:

Auto-alarm: #Daimler verlaagt winstverwachtingen 2018 omdat #Mercedes verkoop tegenvalt door de Chinese tarieven op importwagens uit de VS. Wijst naar escalerende handelsconflict. Da's een stevige setback: nog geen 2 mnd terug werd winstverwachting opwaarts herzien. MORE TO COME! pic.twitter.com/E48kPAOOAT — Tom Simonts (@TSimonts) 21 juni 2018

Update 08:00 uur: Adviezen

Goedemorgen, hier zijn de analistenadviezen voor vandaag: