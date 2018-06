Zet je wel aan het denken Arend de survivers en loosers te bezien. GE failliet ofzo zou er wel erg inhakken bij de Amerikanen. Een nederlaag voor Trump! Gaat dus niet gebeuren en wordt eerst even S&P en dan GE nieuwe stijl back in de DJ.



Wat zijn overigens de criteria voor opname in de DJ? Lijkt me toch aardig wat handel in GE om te gaan.





Groet, Jonas