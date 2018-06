General Chainsaw

Van Wikipedia, de eerste fondsen uit de Dow Jones Industrial Average (DJIA) van 26 mei 1896. U begrijpt waarom ik dat ene fonds vet heb gezet. Twaalf fondsen, maar één Chapter 11 er tussen, een zwaar SEC-gevalletje en zelfs een anti-trust action. Lekker stel :-)

American Cotton Oil Company, a predecessor company to Bestfoods, now part of Unilever.

American Sugar Company, became Domino Sugar in 1900, now Domino Foods, Inc.

American Tobacco Company, broken up in a 1911 antitrust action.

Chicago Gas Company, bought by Peoples Gas Light in 1897, now an operating subsidiary of Integrys Energy Group.

Distilling & Cattle Feeding Company, now Millennium Chemicals, formerly a division of LyondellBasell, the latter of which recently emerged from Chapter 11 bankruptcy.

General Electric, still in operation, removed from the Dow Jones Industrial Average in 2018.

Laclede Gas Company, still in operation as Spire Inc, removed from the Dow Jones Industrial Average in 1899.

National Lead Company, now NL Industries, removed from the Dow Jones Industrial Average in 1916.

North American Company, an electric utility holding company, broken up by the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) in 1946.

Tennessee Coal, Iron and Railroad Company in Birmingham, Alabama, bought by U.S. Steel in 1907; U.S. Steel was removed from the Dow Jones Industrial Average in 1991.

U.S. Leather Company, dissolved in 1952.

United States Rubber Company, changed its name to Uniroyal in 1961, merged with private B.F. Goodrich in 1986, bought by Michelin in 1990.

General Electric (GE) verdwijnt dus uit de DJIA. Oef. Dat is echt meer dan dat er alleen een - standaard! - leuke vraag uit iedere beursquizz verdwijnt. Dit ooit door Thomas Edison opgerichte bedrijft hoort bij het meubilair van VS. Wall Street, S&P 500 en DJIA. Wacht, ik weet een nieuwe huiskamervraag:

In welk jaar was GE het grootste beursfonds ter wereld?

Helaas, mijn data gaat niet terug tot 1896, laat staan met herbelegd dividend. Wat zou ik die grafieken graag ook eens van Royal Dutch Shell en Unilever maken, maar dit terzijde. Dit is een pure koersgrafiek.

AEX overlevenden

De grafiek geeft u antwoord. Ja, zo groot is de teloorgang van dit industriële conglomoraat. In de jaren negentig werd het fonds groot onder Jack Welch, die vandaag zijn eigen kettingzaag aan het opeten is. Zijn bijnaam was Chainsaw Jack, vandaar. Jack ging, maar de chainsaw ging de koers in...

Natuurlijk, het fonds blijft gewoon in de S&P 500 zitten. Dat is veel belangrijker dan de DJIA, dat meer een uithangbord van Wall Street en corporate VS is, dan een beleggingsvehikel. Of het zo slim is van indexbeheerder wall Street Journal om het fonds ná de daling alsnog te skippen leert de toekomst.

Kortom, het is voor GE vooral een psychologische dreun vandaag. Niettemin is het wel opvallend hoe traditioneel ijzersterke, typische American brands anno nu worstelen. Op de beurs is dat ook het legendarische Harley-Davidson en daarbuiten zijn dat bijvoorbeeld iconische gitaarbouwers Gibson en Fender.

Zo gaat dat alleen op de beurs. Die eerste namen uit de Dow Jones zijn zoals u ziet allemaal verdwenen en de omloopsnelheid van fondsen in de index wordt al hoger. Dat geldt ook voor onze AEX. Dit zijn de namen uit de index op 4 maart 1983, toen het ding los ging (als EOE Index):

ABN

Ahold

Akzo

Amro

Gist-Brocades

Heineken

Hoogovens

KLM

Koninklijke Olie

Nationale Nederlanden

Philips, Unilever

Nedlloyd

In al die jaren zaten tientallen bedrijven in de index, voor de DJIA waren dat er nog veel meer. U leest er zo de ontwikkeling van de economie aan af. Zo zat in de jaren vijftig, toen de VS op het toppunt van haar economische macht stond, de index vol met staal, werven, fabrieken en industrie.

Over tien jaar zit er misschien alleen nog maar tech in? Wie zal het zeggen. Al deze mutaties maken wel indexbeleggen aantrekkelijk voor mensen die niet 24/7 met beleggen bezig zijn. U ziet wel wat er in zit, gaat allemaal vanzelf en tóch: een knappe fondsmanager die het beter dan u doet.

Wil ik alleen nog van u weten welke van de huidige fondsen over 35 jaar nog in de AEX zitten. Heineken misschien? Nee, ik durf voor geen enkele naam mijn hand in het vuur te steken. Misschien zit GE er dan ook wel in. Uitgeweken uit Amerika, omdat ze ook nog haar plekje in de S&P 500 kwijt was geraakt :-)