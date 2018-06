ECB verhoogt de rente niet dit jaar, opkopen van obligaties stopt echter wel, dit zal uiteindelijk toch een rente-verhogend effect hebben op obligaties.

Er is nog steeds geen alternatief voor aandelen.

Mijn idee. Kies aandelen met een K/W rond de 10 en een hoog dividend, geen IT nu.

Alle Trump-problemen - handels-oorlogen?, de soep wort niet zo heet gegeten als die wordt opgediend, weten we toch inmiddels wel met Trump.



Kern woord nu: laat je niet gek maken - er is geen alternatief.