AMX weer de zwakste.



AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen zijn dinsdag met wisselende resultaten de dag uitgegaan. De AEX sloot met een kleine plus, maar enkele andere beurzen speelden de winsten van eerder op de dag weer kwijt. Beleggers bleven voorzichtig en hielden de ontwikkelingen rond de internationale handelsstrijd nauwlettend in de gaten.



De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,1 procent in de plus op 547,27 punten. De MidKap daalde 0,6 procent tot 777,17 punten. De beursgraadmeter in Londen ging 0,5 procent omhoog. Parijs bleef vrijwel vlak en Frankfurt leverde 0,3 procent in.