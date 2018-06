Slotcall: Was dit het?

Het is vandaag een vrij rustig dagje op de beurzen na de onrust gisteren. Was dit het dan alweer? De AEX geeft wel bijna de hele dagwinst in de staart van de handel prijs en de DAX staat zelfs in het rood.

Groen en rood, in Europa wat verdeeldheid en op Wall Street staan er plussen op de borden. EUR/USD levert een half procentje in. Rentes op staatspapieren lopen 1 tot 5 basispunten op.

Verhaal van de dag is dat de Amerikaanse President Donald Trump via Twitter tekeer gaat tegen Harley Davidson. Het aandeel staat op Wall Street opnieuw 2% lager nadat er gisteren ook 6% af ging.

A Harley-Davidson should never be built in another country-never! Their employees and customers are already very angry at them. If they move, watch, it will be the beginning of the end - they surrendered, they quit! The Aura will be gone and they will be taxed like never before!