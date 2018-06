PRIIPS-pret, Jet en Wopke

Doopt u uw toetsenbord maar vast in het vitriool om u in de comments uit te leven. Dit is gemakkelijk scoren op een beleggerssite.

Dat Nederlandse beleggers door AFM-regels geen toegang meer hebben tot 100-duizenden beleggingsproducten is eigenlijk een vorm van importheffing, zegt @MarcelTak. "Leest minister @WBHoekstra mijn columns wel?" https://t.co/PSiGDPshoR — Pieter Kort (@Pieterkort) 20 juni 2018

Het gaat zeg maar over de berucht aan het worden volgt u de aanwijzingen op de verpakking besluit voor beleggingsproducten. Heel kort door de bocht: brokers, banken en verzekeraars mogen alleen nog maar producten in het schap hebben met een Nederlandse gebruiksaanwijzing en disclaimert.

En zo staan onze brokers nu allerlei onschuldige en vooral spotgoedkope trackers in de kliko te scheppen. Ze laten hun klanten weten, dat ze er nog wel uit, maar niet meer in kunnen. Verrassend? Een van hen laat ons weten dat het weliswaar om veel producten gaat, waar dat er maar heel weinig beleggers in zitten.

Eén keer raden, dat zijn natuurlijk vooral de actievere, de voor eigen rekening en semi-professionele handelaren, of hoe u hen maar noemen wilt. Gewoon zij voor wie iedere basispunt telt. Daar is de verslagenheid én verbazing groot. Hier onze eigen vastrentende specialist Ben:

.@WBHoekstra #PRIIPS



Ik mag dus geen indexfonds Nasdaq kopen, maar wel futures op de Nasdaq en veel riskantere posities in individuele aandelen.



Ondanks ruim 20 jaar (professionele) ervaring. Daar gaat mijn broodwinning.



Leuker kunnen we het niet maken, dommer wel. — Ben Leppers (@bleppers) 18 juni 2018

Spreekt u Binnenhofs?

Hier nog zo een. Uit het stuk van Marcel blijkt ook wel dat de minister en zijn ambtenaren zelf niet in zulke producten handelen en beleggen, om het zo genuanceerd mogelijk te zeggen. Als excuus kunnen ze aanvoeren dat dat is omdat de gebruiksaanwijzing niet in het Nederlands was, dat dan weer wel.

Het meest onzinnig is dat ik Amerikaanse ETFs niet meer mag handelen, maar de opties erop wel... — Michiel (@ScalpingBilly) 20 juni 2018

Natuurlijk, dit is allemaal anekdotisch materiaal en geen keihard bewijs. Niettemin krijg ik een beetje het idee dat de wetgever een gedeelte van de markt probeert af te schermen, waar juist die mensen rondlopen die precies weten hoe de hazen lopen op de beurs en die bij wijze van alleen nog thuis Nederlands praten.

Over Nederlands spreken gesproken. Zomaar een bericht van vandaag :-)

Geachte minfin @WBHoekstra: moet u niet voor deze benoeming gaan liggen ivm #PRIIPS? Deze dame spreekt geen NL's. Alleen zeldzaam dialect dat alleen op Binnenhof wordt gesproken https://t.co/sxTOw3NOr2 via @NUnl — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 20 juni 2018

Nee, ik begrijp niet waarom beleggingsproducten een Nederlandse uitleg moeten hebben, in een tijd waarin Engels al half onze voertaal is. Beetje kieskeurig zijn bij benoemingen en een verplicht vak finance op de middelbare school is zinniger in voorkomen van beleggingsongelukken dan onschuldige producten verbieden.

Ik lees in de comments wel wat u vindt en of er nog meer grappen zijn zoals ETF's die niet meer mogen, maar de derivaten daarop wel.