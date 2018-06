Fondsenrondje: Niet genoeg

Na een hogere opening zakt DSM toch weer weg na de strategieupdate van vanochtend. Veel positieve signalen vanuit de onderneming, maar beleggers rekenden blijkbaar toch op meer? Het aandeel is nu de grootste daler in de AEX.

Lloyd Blankfein over crypto's. Interessant, want Goldman Sachs heeft een cryptotradingdesk:

Lloyd Blankfein on cryptocurrencies: "It's not for me, I don't do it, I don't own Bitcoin [...] but if it does work out, I could give you the historical path why that could have happened" https://t.co/afXDb7PAHn pic.twitter.com/wl6dKXiad4

Even ter vergelijking:

$NFLX now has a market value of $175 billion.



The stock would have to surge another 28% to $514 to match AOL's peak market cap of $224 billion in early 2000. AOL then had half the revenue and one-fifth the subscribers Netflix has now.



There's crazy and then there's crazy. pic.twitter.com/f4EgOiQIQx