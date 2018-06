Leuk, dat grafiekje met onze 'worries'. We hebben blijkbaar steeds minder om ons zorgen over te maken, de lijntjes dalen netjes. uiteraard hou je een aantal beroepspiekeraars over, net zoals je nooit volledige werkgelegenheid zal hebben omdat sommige mensen niet kunnen of willen werken. Maar ik vind het er gezond uit zien.