DSM heeft een strategie update op haar capital markets day:

DSM CEO Feike Sijbesma about our strategy update: "I am convinced that our strategy will create further significant value for all our stakeholders". Learn more> https://t.co/2y4TOYwTVB pic.twitter.com/BvHg2yOiUV — DSM Company (@DSM) 20 juni 2018

Daar pik ik dit uit, 25% meer dividend dit jaar. Hier leest u verder ANP:

Marktbreed ziet het er aardig uit na dat mineurdagje gisteren. Ik zie zelfs niet een headline over die handelsoorlog. Oracle deed nabeurs New York nog -3,7$ op haar Q1's en FedEx -0,4% op die van haar.



Het belangrijkste nieuws met Starbucks dat omzetwaarschuwt en GE wordt uit de Dow Jones gekieperd?

Aegon verwacht meer consolidatie op de Nederlandse verzekeringsmarkt en ziet branchegenoot Vivat als een potentiële overnameprooi. "Dat is er wel een die waarschijnlijk op enig moment gaat gebeuren", zegt financieel directeur Matthew Rider.

Jan Nooitgedagt is per direct aangesteld als voorzitter van de raad van commissarissen van PostNL.

Starbucks verwacht dat de wereldwijde vergelijkbare omzet in het lopende kwartaal dat deze maand eindigt met slechts 1% zal toenemen. Analisten hadden hier op een omzetgroei met bijna 3% gerekend.

General Electric (GE) verliest na meer dan een eeuw zijn plek in de Dow Jones Industrial Average. De plaats van GE wordt ingenomen door Walgreens Boots Alliance.

Volkswagen praat met Ford over een samenwerking. De twee automakers zouden gezamenlijk pick-uptrucks en bedrijfswagens willen ontwikkelen.

Analistenadvies:

Uit Barron's, lang niet zo'n negatief rapport over #ASML gezien. Citi dus: https://t.co/960jlIHZZZ pic.twitter.com/Kpn92VEuUo — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 19 juni 2018

Kepler haalt Ahold van het toplijstje af. En zet Nestle erop. — Corne van Zeijl (@beursanalist) 20 juni 2018

De AFM meldt deze shorts:



De agenda houdt vooral speechende centrale bankiers in en olievoorraden met morgen weer die Opec-conferentie:

08:00 Duitsland inflatie PPI mei 0,4% MoM

08:30 BoJ Kuroda speecht

15:30 Fed's Powell speecht

15:30 ECB's Draghi speecht

16:00 VS verkopen bestaande woningen mei 5,54M

16:30 VS weekrapport olievoorraden

En dan nog even dit

Geen dag zonder crisis:

Trump says would back both House immigration bills as separation crisis grows https://t.co/NReQ71I8o7 — Reuters Top News (@Reuters) 20 juni 2018

Vroeger heette dit gewoon liegen:

There's a gap between OPEC's headlines and the amount of oil that can actually be added to the market https://t.co/18FXNlY0Om pic.twitter.com/NOut0iqcNu — Bloomberg (@business) 20 juni 2018

Een stil Schiphol, zou het ooit mogelijk zijn?

Norway tests electric plane and predicts passenger flights by 2025 pic.twitter.com/dKd1wgolMb — Reuters Top News (@Reuters) 20 juni 2018

En de Chinese beurs zit op randje bearmarket:

Reducing debt has been a priority for China's president. But the trade conflict with the U.S. is constraining his options. https://t.co/1lbv6fLrwp — The Wall Street Journal (@WSJ) 20 juni 2018

Goh:

The two most troubling issues for people around the EU https://t.co/uBvCIWCl76 pic.twitter.com/d2zSOQ0AAx — Bloomberg (@business) 20 juni 2018

