Liveblog: Altice en DSM

Update 14:50 uur: Altice

Ook op het Damrak heeft de verhoging van het bod door Disney op Twenty-First Century Fox zijn uitwerkingen. Altice loopt behoorlijk op:

Nadat #Disney $DIS het bod op Twenty-First Century heeft verhoogd #Fox $FOXA naar $38 per aandeel speert op het Damrak #Altice er ook vandoor. Nu +5,8% pic.twitter.com/W7cswPQFHD — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 20 juni 2018

Update 14:15 uur: Disney en Twenty-First Century Fox



Disney verhoogt het bod op Twenty-First Century Fox en wil de overname echt graag doorzetten:



JUST IN: Disney boosts offer for Fox assets to $38 per share https://t.co/4tvLgp9FKO pic.twitter.com/uZ8ZMyBH4U — Bloomberg (@business) 20 juni 2018

Update 14:00 uur: Arcadis

Opdracht voor Arcadis:

Update 13:45 uur: Heffingen

Zojuist zijn er nog importheffingen doorgevoerd, maar de Duitser maken een eerste handgebaar:

Germany will offer to scrap the EU's 10% tax on US autos: Report https://t.co/uXLu21Smbw — Steve Burns (@SJosephBurns) 20 juni 2018

Update 12:45 uur: Bullmarkets

Geweldige grafiek met de grootste bullmarkets:

Great chart by @VisualCap. The biggest bull markets since WWII! https://t.co/uvZa9wle48 pic.twitter.com/pN8jlEsSKc — jeroen blokland (@jsblokland) 20 juni 2018

Update 12:30 uur: Pharming

Voor de fans.

Voor de liefhebbers van #Pharming, morgen om 1400 uur begint de presentatie van de investeerdersdag in New York. U kunt hier mee kijken:https://t.co/heMARqLCPJ pic.twitter.com/vXK1mopnN2 — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 20 juni 2018

Update 11:45 uur: WSJ

Zo staan de Amerikaanse collega's op:

Take an early look at the front page of The Wall Street Journalhttps://t.co/5xQPDPcm8q pic.twitter.com/p2duiCPvGR — The Wall Street Journal (@WSJ) 20 juni 2018

Update 11:15 uur: ING

Hahaha :-)

En de nieuwe #ING beleggingsadviseur adviseert... pic.twitter.com/XR1h1zzeBZ — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 20 juni 2018

Hij doet gewoon open outcry :-) — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 20 juni 2018

Update 10:45 uur: BNR

Collega Arend Jan zit zometeen live bij BNR om het te hebben over...

Update 10:30 uur: OPEC

Ze zijn begonnen:

OPEC Secretary General, HE Mohammad Sanusi Barkindo, delivering his opening speech on the occasion of the 7th OPEC International Seminar #OPEC #OPECSeminar #dialogue pic.twitter.com/D7ltZ3X8p7 — OPEC (@OPECSecretariat) 20 juni 2018

Update 10:00 uur: Nederland

Lopen we toch ergens mee op voor :-)

5% of employed people in the EU usually work from home. Highest shares in the Netherlands (14%), Luxembourg (13%) and Finland (12%) https://t.co/8bKmznB0my pic.twitter.com/UST5eHJHiM — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) 20 juni 2018

Update 09:45 uur: Xiaomi

Wordt dit de IPO van het jaar?

Now on the @terminal: Xiaomi's set terms on its Hong Kong IPO, raising a few billion less than expected because of its withdrawal from a Shanghai CDR — Bloomberg Technology (@technology) 20 juni 2018

Update 09:40 uur: Tesla

Deze dame is op onderzoek uit geweest:

Hey y'all I found out how many Model 3s $TSLA made this month, and this year. https://t.co/6aijdPsV7d — Linette Lopez (@lopezlinette) 19 juni 2018

Update 08:00 uur: Aegon

ABN Amro verhoogt het koersdoel na het analistenwebinar giseren:

ABNAMRO erg tevreden over conference call van AEGON gisteren en verhoogt koersdoel van 5.70 naar 6.00. — Corne van Zeijl (@beursanalist) 20 juni 2018

Update 08:00 uur: Ahold

Ahold van de toplijst van Kepler afgehaald.

Kepler haalt Ahold van het toplijstje af. En zet Nestle erop. — Corne van Zeijl (@beursanalist) 20 juni 2018

Update 08:00 uur: DSM

DSM komt door met nieuwe doelstellingen:

Sijbesma van #DSM rekent voor dat er voor €3 mrd aan overnamekapitaal klaar ligt. Zo niet, dan geld terug naar aandeelhouders @BNR — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 20 juni 2018

#DSM komt met nieuwe ambities en kado's pic.twitter.com/gdjoVjPNqI — durk veenstra (@durkveenstra) 20 juni 2018

Update 08:00 uur: GE

General Electric wordt er nu uitgegooid.

GE was first added to the Dow Jones Industrial Average in 1907. It was the oldest stock in the Dow.



Until today.$GE was just kicked out, and replaced by Walgreens $WBA. https://t.co/OPDAl6Sp37 — StockTwits (@StockTwits) 19 juni 2018

Update 08:00 uur: Adviezen

Goedemorgen, hier zijn de analistenadviezen voor vandaag: