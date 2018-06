Liveblog: Altice, Draghi en Powell

Update 16:30 uur: Olie

De Amerikaanse olievoorraden zijn uit en de olieprijs loopt toch weer wat verder op:

US DoE Crude Oil Inventory Change (W/W) Jun-15: -5914K (est -2500K; prev -4143K) #OOTT — LiveSquawk (@LiveSquawk) 20 juni 2018

Update 15:50 uur: Powell

Voorlopig geen nieuwe dingen waardoor EUR/USD gek gaat doen of rentes ineens een kant op vliegen:

Powell says the case for gradual rate hikes remains ‘strong’ https://t.co/GwgYsEnwz5 pic.twitter.com/KmlhuMHqPp — Bloomberg Markets (@markets) 20 juni 2018

Update 15:50 uur: Facebook

Nieuwe all time highs en voor het eerst door $200 heen. Vanaf de bodem in maart is het aandeel met 34% gestegen.

#Facebook $FB op nieuwe all time highs en voor het eerst door $200 pic.twitter.com/bNciWoM089 — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 20 juni 2018

Update 15:30 uur: Draghi en Powell

Kijk eens, even de crème de la crème van de centrale bankwereld op één podium:

Jerome Powell, Mario Draghi, Haruhiko Kuroda and Philip Lowe, all on one stage ?? https://t.co/kEB87lhjAP — Bloomberg Markets (@markets) 20 juni 2018

Update 15:30 uur: Turbo's Adyen

Even een rondje maken langs de turbo's met Adyen als onderliggende waarde.

Even huishoudelijk: week na beursgang zijn er nu ook turbo's op #Adyen bij alle bekende aanbieders. Long zijn er per strekkende meter, de shorts moet u nog beetje zoeken... pic.twitter.com/XXVsoKm3A7 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 20 juni 2018

Binck heeft ook shorts:

Naast de Adyen Binck #turbo long, zijn nu ook de Adyen Binck turbo shorts beschikbaar. https://t.co/chqpjxGeuC — Binck Nederland (@Binck_NL) 20 juni 2018

BNP Paribas heeft longs, maar over short Adyen nog geen bericht gezien:

Het Nederlandse betalingsbedrijf #Adyen krijgt vandaag een notering krijgen op de Amsterdamse beurs. BNP Paribas biedt direct al Turbo’s en Boosters Long aan op het aandeel Adyen (https://t.co/9O07wdJnA8), zo spoedig mogelijk gevolgd door Turbo’s en Boosters Short. #beleggen — BNPP Markets NL (@BNPPMarketsNL) 13 juni 2018

Op de site van Commerzbank en ING zijn ook alleen long turbo's en Sprinters op Adyen te vinden. Citi en Goldman Sachs hebben nog helemaal geen turbo's op Adyen gelanceerd zo te zien.

Update 15:30 uur: Tether

Zit het dan toch helemaal goed met Tether? Tether is de crypto die altijd $1 waard is.

Update 14:50 uur: Altice

Ook op het Damrak heeft de verhoging van het bod door Disney op Twenty-First Century Fox zijn uitwerkingen. Altice loopt behoorlijk op:

Nadat #Disney $DIS het bod op Twenty-First Century heeft verhoogd #Fox $FOXA naar $38 per aandeel speert op het Damrak #Altice er ook vandoor. Nu +5,8% pic.twitter.com/W7cswPQFHD — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 20 juni 2018

Update 14:15 uur: Disney en Twenty-First Century Fox



Disney verhoogt het bod op Twenty-First Century Fox en wil de overname echt graag doorzetten:



JUST IN: Disney boosts offer for Fox assets to $38 per share https://t.co/4tvLgp9FKO pic.twitter.com/uZ8ZMyBH4U — Bloomberg (@business) 20 juni 2018

Update 14:00 uur: Arcadis

Opdracht voor Arcadis:

Update 13:45 uur: Heffingen

Zojuist zijn er nog importheffingen doorgevoerd, maar de Duitser maken een eerste handgebaar:

Germany will offer to scrap the EU's 10% tax on US autos: Report https://t.co/uXLu21Smbw — Steve Burns (@SJosephBurns) 20 juni 2018

Update 12:45 uur: Bullmarkets

Geweldige grafiek met de grootste bullmarkets:

Great chart by @VisualCap. The biggest bull markets since WWII! https://t.co/uvZa9wle48 pic.twitter.com/pN8jlEsSKc — jeroen blokland (@jsblokland) 20 juni 2018

Update 12:30 uur: Pharming

Voor de fans.

Voor de liefhebbers van #Pharming, morgen om 1400 uur begint de presentatie van de investeerdersdag in New York. U kunt hier mee kijken:https://t.co/heMARqLCPJ pic.twitter.com/vXK1mopnN2 — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 20 juni 2018

Update 11:45 uur: WSJ

Zo staan de Amerikaanse collega's op:

Take an early look at the front page of The Wall Street Journalhttps://t.co/5xQPDPcm8q pic.twitter.com/p2duiCPvGR — The Wall Street Journal (@WSJ) 20 juni 2018

Update 11:15 uur: ING

Hahaha :-)

En de nieuwe #ING beleggingsadviseur adviseert... pic.twitter.com/XR1h1zzeBZ — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 20 juni 2018

Hij doet gewoon open outcry :-) — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 20 juni 2018

Update 10:45 uur: BNR

Collega Arend Jan zit zometeen live bij BNR om het te hebben over...

Update 10:30 uur: OPEC

Ze zijn begonnen:

OPEC Secretary General, HE Mohammad Sanusi Barkindo, delivering his opening speech on the occasion of the 7th OPEC International Seminar #OPEC #OPECSeminar #dialogue pic.twitter.com/D7ltZ3X8p7 — OPEC (@OPECSecretariat) 20 juni 2018

Update 10:00 uur: Nederland

Lopen we toch ergens mee op voor :-)

5% of employed people in the EU usually work from home. Highest shares in the Netherlands (14%), Luxembourg (13%) and Finland (12%) https://t.co/8bKmznB0my pic.twitter.com/UST5eHJHiM — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) 20 juni 2018

Update 09:45 uur: Xiaomi

Wordt dit de IPO van het jaar?

Now on the @terminal: Xiaomi's set terms on its Hong Kong IPO, raising a few billion less than expected because of its withdrawal from a Shanghai CDR — Bloomberg Technology (@technology) 20 juni 2018

Update 09:40 uur: Tesla

Deze dame is op onderzoek uit geweest:

Hey y'all I found out how many Model 3s $TSLA made this month, and this year. https://t.co/6aijdPsV7d — Linette Lopez (@lopezlinette) 19 juni 2018

Update 08:00 uur: Aegon

ABN Amro verhoogt het koersdoel na het analistenwebinar giseren:

ABNAMRO erg tevreden over conference call van AEGON gisteren en verhoogt koersdoel van 5.70 naar 6.00. — Corne van Zeijl (@beursanalist) 20 juni 2018

Update 08:00 uur: Ahold

Ahold van de toplijst van Kepler afgehaald.

Kepler haalt Ahold van het toplijstje af. En zet Nestle erop. — Corne van Zeijl (@beursanalist) 20 juni 2018

Update 08:00 uur: DSM

DSM komt door met nieuwe doelstellingen:

Sijbesma van #DSM rekent voor dat er voor €3 mrd aan overnamekapitaal klaar ligt. Zo niet, dan geld terug naar aandeelhouders @BNR — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 20 juni 2018

#DSM komt met nieuwe ambities en kado's pic.twitter.com/gdjoVjPNqI — durk veenstra (@durkveenstra) 20 juni 2018

Update 08:00 uur: GE

General Electric wordt er nu uitgegooid.

GE was first added to the Dow Jones Industrial Average in 1907. It was the oldest stock in the Dow.



Until today.$GE was just kicked out, and replaced by Walgreens $WBA. https://t.co/OPDAl6Sp37 — StockTwits (@StockTwits) 19 juni 2018

Update 08:00 uur: Adviezen

Goedemorgen, hier zijn de analistenadviezen voor vandaag: