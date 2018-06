TA: Lichte averij Europese beurzen

Wereldwijd zijn de aandelenbeurzen dinsdag flink gedaald. De oplopende handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China, na nieuwe importheffingen door Trump, zorgden voor een stevig rondje winstnemingen.



De Dow Jones-index op Wall Street sloot 1,2% lager, de Duitse beurs verloor 1,2% en het Europese beursgemiddelde (Euro Stoxx 50 index) gaf 0,9% prijs, net als onze AEX-index. Technologiebeurs Nasdaq hield de schade beperkt, met een verlies van slechts 0,3%.



Het koersverloop gaat niet geheel volgens mijn verwachtingen. Hoewel de belangrijkste taak van een technisch analist het volgen van trends is, dus niet het voorspellen ervan, zie ik dit wel als een flinke misser.

Een trend is intact totdat het tegendeel bewezen is, en thans is de uptrend van de AEX gesneuveld. Ook op andere beurzen zien we dat secundaire trends onder druk staan. Dit vraagt om onze aandacht. In dit blog loop ik de belangrijkste Europese indices langs.

Nederlandse beurs breekt de herstelbeweging af

De AEX-index heeft het opwaartse trendje (de paarse lijn) verlaten. Hiermee is het technische plaatje verzwakt.

Op korte termijn houden we rekening met een neutraal koersverloop tussen de steun van 548,57 punten (gevormd op 26 april) en de weerstand van 572,81 punten (gevormd op 23 januari).

Een uitbraak buiten deze bandbreedte zal de nieuwe richting bepalen. Zolang er een afstand blijft bestaan tussen oude toppen - in dit geval rond 540,65 punten (de dikke rode lijn) en de nieuwe bodem van 548,57 (de dikke groene lijn) - is de schade te overzien.

Indien de steun van 548,57 punten weet stand te houden, blijft er sprake is van bodemvorming.

Europese beursgemiddelde vormt een potentiële lagere top

De verkoopdruk in de Euro Stoxx 50 index neemt toe, getuige de eerste lagere top in de afgelopen week. Onlangs is de herstelfase afgebroken.

Aan de onderzijde zien we steun rond 3.261,86 punten (gevormd op 26 maart). Hier ligt de onderzijde van de neutrale bandbreedte. Weerstand ligt op 3.596,20 punten (gevormd op 18 mei).



Duitse beurs zoekt steun bij de voorgaande koersbodem

De recente daling brengt de DAX-index terug naar het niveau van de voorgaande toppen, maar de steun van 12.597 punten wist intraday stand te houden.

De schade van deze correctie is beperkt zolang de koers boven deze voormalige weerstand weet te blijven.

Na een doorbraak onder de steun van 12.597,60 punten wordt 11.722,35 het volgende neerwaartse koersdoel.

Aan de bovenkant is er ruimte richting 13.596,89 punten (de top van 23 januari). De steun ligt op 12.597,60 punten (gevormd op 18 april).

Franse beurs test recente bodems en steun van 5.381,38

De CAC40 index in Parijs signaleert verkopers in de markt, nu een mogelijke lagere koerspiek wordt gevormd. Ook hier hield de steun van 5.381 stand.

Eerder is wel de stijgende fase naar onderen verlaten. Blijf alert. Bij een doorbraak van de steun van 5.381,38 punten (gevormd op 31 mei) wordt het technische plaatje verder ondermijnd.

Weerstand zien we op 5.657,44 punten (gevormd op 21 mei).





Beurs van Brussel vormt een lagere koerstop

De beurs van Brussel (Bel 20 index) is de weg omlaag ingeslagen nu de laatste bodem niet stand weet te houden. De dalende trend is hervat.

Verdere koersdalingen mogen worden verwacht richting de steun van 3.542,27 punten (gevormd op 31 januari 2017).

Zolang de dalende trend zich voortzet, adviseren we voorzichtig te blijven met de Bel 20 index. Enkel boven de weerstand van 3.939,10 punten (gevormd op 24 april) verbetert het beeld.

Zwitserse beurs (SMI index in Zürich) breekt het herstel af

De trend van de SMI index is neerwaarts gericht, met steun op 8.192,58 punten (gevormd op 23 januari 2017).

De lagere koerspieken signaleren nog steeds verkoopdruk boven de markt. Blijf voorlopig voorzichtig. De Zwitserse beurs (SMI index in Zürich) laat rond 9.057,30 punten (gevormd op 27 februari) weerstand zien.







Spaanse beurs laat stevige fluctuaties zien

De IBEX in Madrid beweegt binnen een grillig zijwaarts koerspatroon met steun op 9.236,60 punten (de bodem van 8 februari 2017) en weerstand op 10.291,40 punten (de top van 14 mei). De uitbraak zal de nieuwe richting gaan bepalen.