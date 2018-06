Mooi gezegd AJ. Het risico is gelopen en heeft ditmaal goed gerendeerd. Gelukkige(?) vrouw moet Mabel zijn na haar verdriet met het verlies van haar man. Hier kunnen en mogen politici niet over gaan. Wel over de belastingen die worden geheven bij de multinationals. Maar ja, wie gaat nu zijn eigen tekortkomingen openbaar maken. De meesten zitten daar in de tweede kamer ook alleen maar om hun zakken te vullen i.p.v. onrecht aan de kaak te stellen. Ook die mooie moraalridders van de linkse kant van de Tweede Kamer, die pas in actie komen als de journalistiek weer ergens is achter gekomen. Er zit al jaren geen plan meer in de politiek, het is alleen nog maar reactief politiek bedrijven.