In ieder geval is vandaag geen moeilijk beursdagje om te duiden. Vanochtend ging de Chinese markt hard onderuit door nieuwe spanningen in de handelsoorlog tussen de VS en China.

Ook met de AEX en in Europa zakken we op dit nieuws. De dollar trekt verder aan en rentes zakken weg. Er is gewoon weer nieuwe onzekerheid en daar houden de beurzen niet van.

Voor de rest is het een duidelijk dagje. Cyclisch en meer risico daalt harder dan defensief en kwaliteit. Dat is eigenlijk al de hele dag zo op het Damrak. Een koersdoelverhoging van UBS voor Takeaway.com heeft nog wel wat impact en dat was het eigenlijk wel zo'n beetje.

China versus VS dus al rode draad:

China rout has 1,023 stocks plunging 10% in one day https://t.co/TNDO7qJSNw pic.twitter.com/PCSLqXUAAU — Bloomberg Markets (@markets) 19 juni 2018

Aegon

Aegon is de grootste stijger in de AEX. Vanmiddag liep de koers ineens op tijdens een webinar met analisten. Het nieuws was al bekend, maar de koers liep wel ineens dus nemen we het maar mee als reden voor de stijging van vandaag:

#Aegon stijgt ineens tijdens een webinar voor analisten. Het bedrijf wil €2,1 miljard aan aandeelhouders uitkeren: pic.twitter.com/E2IZgZCdYK — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 19 juni 2018

Air France-KLM

Stijger van de dag op het Damrak is Air France-KLM. De vakbonden hebben voor de verandering een staking opgeschort in plaats van aangekondigd en dus ging de koers omhoog. Met een licht cynische ondertoon zoals u van mij gewend bent :-)

De wonderen zijn de wereld nog niet uit

Nieuwe staking Air France-KLM voorlopig van de baan https://t.co/JwQ6XDzms8 — NOS (@NOS) 18 juni 2018

Dividendbelasting

De koersen van Royal Dutch Shell en Unilever reageerden totaal niet en daar laat ik het verder bij. Ik heb op Twitter er even doorheen gescrold. Vormt u verder uw eigen mening er maar over. Mijn mening is toch niet relevant, dus ik sla even een rondje over als u dat niet erg vindt.

Tweet #dividendbelasting

Tesla

Noem het goed om de verkeerde reden of geef het een naam. Als mijn collega's een goede call afgeven zet ik ze ook graag in het zonnetje en ik ben niet te bescheiden om dat bij mijzelf ook te doen :-)

#Tesla nu -6% op Wall Street. Hoe zei je dat ook alweer @NicoInberg?

"Timing is alles." :-)https://t.co/iFYDWzB8IC — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 19 juni 2018

Euro, goud, bitcoin, olie en rentes

Euro: 1,1581

Goud: $1275

Bitcoin: $6777

Olie: $64,92 en $74,79 (Brent)

Koersen op IEXONE

Onderstaand vindt u op IEXONE de koersen van uw favoriete aandelen.

De dag van morgen: 20 juni