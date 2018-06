De langere termijn, van het verleden.. is nu juist niet hetgeen waar naar gekeken moet worden. Tenminste, niet voor het gros van de beleggers, ben je een beetje thuis in TA dan juist weer wel.

En olie en/of gas, aandelen of niet, is op basis daarvan nu net niet the place to be….



Er valt feitelijk niet éen sector of branche onder het kopje veilig beleggen, of beleggen met resultaat, gezien waar het naar toegaat allemaal…. Maar proberen kan altijd natuurlijk!