Fondsenrondje: Mineur

Het is zelfs nog erger. De index kwam even voor het slot vanochtend zelfs tot -19,93% van de top begin dit jaar. Chinese precisie, bij -20% is officieel sprake van een bearmarket:

Nog ruim een procentje en een zekere president kan twitteren dat hij de #ShanghaiComposite in een bearmarket heeft gehandelsoorlogd pic.twitter.com/xBRYeduGYI — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 19 juni 2018

Zeg het maar, is het 1-0 voor de VS in de handelsoorlog tegen vooral China? Elders in het Vere Oosten zijn de scores vanaf de top in eigen valuta:

Hongkong: -12,3%

Taiwan -3,3%

Zuid-Korea: -10,4%

Geen centje pijn nog voor de America & First 500: pic.twitter.com/MdYJO8mRpN — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 19 juni 2018

Intussen zijn we sinds deze tweet alweer een paar koerstikken verder op het Damrak, maar het beeld is nog hetzelfde. Bespaar u hoofdbrekens bij de soms dikke dalingen van specifieke of uw eigen aandelen. Ze gaan allemaal marktbreed de kliko in, zeg maar in de richting van hun eigen bèta.

De AEX staat trouwens -3,7% vanaf de top een maand geleden − ja, wij zetten wel een nieuwe hogere top neer sinds begin dit jaar − en dat is -3,7% vanaf die 572,90. Niks aan de hand dus. Nog niet. Een sein veilig bestaat niet op de beurs. Onveilig ook niet trouwens.

Risk-off op Damrak, defensieve waarden blijven beter liggen dan cyclische en ADHD-aandelen. Onze 10 jr rente daalt ook 5 bp's naar 0,51% #AEX pic.twitter.com/lJ1mRXvPdp — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 19 juni 2018

Het is niet alleen Beursplein 5. Wat dacht u van de Duitsers? Met Mexico er bij maakt dit zelfs een quadruple whammy:

Dax continues its downward move as #Germany got hit by triple whammy: Trade fear, Merkel discount, Auto crisis. pic.twitter.com/WFPMWYE2ff — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 19 juni 2018

Het heeft verder geen zin om in te gaan op allerlei individuele scores, zoals u hier bent gewend. Flow Traders is stijger van de dag en dan weet u het wel: volatiliteit. Air France-KLM heeft weer een opvlieger, Besi is de weg kwijt en met NIBC en Kas Bank blijven de financials in de AScX wel goed liggen.

Eens zien of we na deze start in mineur vandaag nog een beetje opkrabbelen. Zou niet voor het eerst zijn dat de beurs contrair aan de opening beweegt. Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.