Koersen en futures dik in de min, die handelsoorlog begint nu serieus te worden? Zelfs -18,5% vanaf de top begin dit jaar in China: wie het zo wil zien, mag stellen dat president Donald Trump de Shanghai Composite in een bearmarket aan het drukken is. Officieel is het -20%.

Trump ratchets up China trade conflict with fresh tariff threat https://t.co/8jQDwP9IKe — Reuters Top News (@Reuters) 19 juni 2018

En of het een handelsoorlog is:

China says will 'fight back firmly' if U.S. publishes additional tariffs https://t.co/6ogbv5MUBH pic.twitter.com/r6YcxRhiss — Reuters Top News (@Reuters) 19 juni 2018

Zelfs het CPB rept erover. De club heeft vanochtend nieuwe economische ramingen voor ons land:

CPB juniraming: groei houdt aan, politieke risico’s toegenomen. Werkloosheid daalt verder, tot het laagste niveau sinds 2001, inflatie loopt op. https://t.co/qQQ5vRMtai pic.twitter.com/s0eOVeoZYk — Centraal Planbureau (@CPBnl) 19 juni 2018

Daar vis ik dit lijstje uit met verrassende cijfers uit? Let wel, het CPB is het als het om voorspellen gaat, net zo'n koekenbakker als wij beleggers en handelaren. Vergeet dat niet. Is het mijn bias, of zie ik daar ruimte voor belastingverlagingen?

De brede markt staat er beroerd bij. Vooral in Azië dalen de koersen, want dat is erg afhankelijk van export naar Amerika. Bovendien werkt die dure dollar daar vaak eerder tegen dan mee. De rentes op (AAA) staatsobligaties dalen drie basispunten, ofwel risk-off is nu het motto.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste nieuws:

ABN Amro gaat dochterbedrijf Stater verkopen. Dat meldt De Telegraaf dinsdag. De bank kan naar schatting 175 miljoen tot 350 miljoen euro vangen voor de hypothekenadministrateur, aldus de krant.

Tot het moment dat in Nederland de dividendbelasting wordt geschrapt, zal Unilever de houders van Britse stukken uit eigen zak terugbetalen in plaats van dividend uit te keren. Zodoende hoeft door hen geen belasting te worden afgedragen.

NN Group heeft de aandelenfractie voor het dividend van 2017 van 1,04 euro bekendgemaakt. De aandeelhouders die voor dividend in aandelen hebben gekozen, ontvangen één gewoon aandeel NN Group per 35,03 gewone aandelen.

Franse vakbonden hebben een vierdaagse staking bij Air France opgeschort. De bonden willen wachten op de benoeming van een nieuwe bestuursvoorzitter bij moederbedrijf Air France-KLM om onderhandelingen te hervatten.

Lavide heeft vertraging opgelopen bij de integratie en overdracht van de overgenomen gastouderbureaus MijnGastouderopvang en MIAvoorgezinnen. Lavide spreekt van een ,,effectieve overdrachtsdatum'' in het vierde kwartaal.

Esperite heeft de publicatie van zijn jaarverslag over 2017 wederom uitgesteld. Het stamcelbedrijf wijt de verdere vertraging aan technische problemen. De publicatie van het verslag volgt volgens het bedrijf zo snel als mogelijk.

Analistenadvies:

Unilever: naar €52,60 van €51,50 - Barclays

De AFM meldt deze shorts en onwillekeurig valt mijn oog op PostNL...

De agenda mag u vergeten, of onze vriend Mario moet uit de bocht vliegen:

08:00 Colruyt jaarcijfers

10:00 ECB's Mario Draghi speecht

14:30 VS building permits mei 1,356M

14:30 VS housing starts mei 1,320M

En dan nog even dit

Voor de volledighied, vergelijkt u de CPB-schattingen maar met die van DNB van gisteren.

DNB raming: Potentiële handelsoorlog tussen de VS, China en EU raakt Nederlandse economie forshttps://t.co/kJLpjW6DcI pic.twitter.com/Hzjc6EfQLe — DeNederlandscheBank (@DNB_NL) 18 juni 2018

Even snel dan:

Analysts react as Trump’s $200bn tariff threat spurs sell-offhttps://t.co/UtOsbnaWFf pic.twitter.com/rA2YqT1oqT — Financial Times (@FT) 19 juni 2018

Het mooiste is natuurlijk als de koersen dalen en de winsten stijgen, maar de beurzen kunnen gaan bespeuren dat de handelsoorlog de economie en winsten gaat raken:

The forward 12-month P/E ratio for $SPX is 16.6, above the 10-year average of 14.4. https://t.co/Z1zMLdJeUL pic.twitter.com/IpZQnFJnGG — FactSet (@FactSet) 18 juni 2018

Is het zo?

A little bit of history and game theory shows that OPEC is back to its old ways, and that the proposed oil increase is coming, no matter what they say https://t.co/CwhnzxAxsW — The Wall Street Journal (@WSJ) 19 juni 2018

Wacht even, de VS wil OPEC... Ja, echt:

Overshadowed by Trump's tweets, US lawmakers are pushing ahead with a cartel-busting N-OPEC bill



(and this time the White House may support it, based on what Trump wrote on his book 'Time to Get Tough' -- screenshot below).



Full story: https://t.co/4dT8vYuWl3 #OOTT #OPEC pic.twitter.com/44jyBaETcF — Javier Blas (@JavierBlas2) 19 juni 2018

Elon is toch geen communist? Dit is gestaalde kaders jargon :-)

Tesla was hit with "extensive and damaging sabotage" by a rogue employee, Elon Musk says https://t.co/wuTk0wzE9s pic.twitter.com/MK8vwldRb0 — Bloomberg (@business) 19 juni 2018

Dure advocaten worden vast de grote winnaar van de handelsoorlog?

Intel has paths around Trump's China tariffs, analysts say https://t.co/1I2Y1x3wQw — Reuters Top News (@Reuters) 19 juni 2018

Het Netflix-effect?

AT&T promises fewer ads, tailored programing after merger https://t.co/nbKD6eCgq5 pic.twitter.com/Mnx8DPnJhp — Reuters Top News (@Reuters) 19 juni 2018

-26,3%:

ZTE plummets after U.S. Senate puts Trump reprieve in doubt https://t.co/OzONbyAfjf — Reuters Top News (@Reuters) 19 juni 2018

Intussen in Duitsland:

Migrant crisis sets German Chancellor Merkel a Herculean diplomatic task. HB's Kluth puts the odds of Merkel being ousted this year at 40%. https://t.co/CKrIG7vZCy pic.twitter.com/JkHQaDeupv — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 18 juni 2018

Die twee liggen elkaar niet zo:

'I want to lift up the Japan-China relationship to a new stage,' Shinzo Abe said earlier this month https://t.co/hQ9q0Lmu6F — The Wall Street Journal (@WSJ) 19 juni 2018

Nou nou, overdreven zelfvertrouwen? Ze wanen zich al wereldkampioen daar na die 3-0 :-)

Belgium prepares for the collapse of Brexit talks with dogs, drones and a bigger customs force https://t.co/4erbXVNdig pic.twitter.com/o4VUNUnjVr — Bloomberg (@business) 19 juni 2018

Warren Buffett heeft er ook een, vinger opsteken wie van u ook...

The largest model train in southeast Europe is becoming a popular attraction in Croatia's capital pic.twitter.com/jq4WRAZa0R — Reuters Top News (@Reuters) 19 juni 2018

