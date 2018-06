Liveblog: Unilever en AEX

Update 09:45 uur: ECB

Voor de liefhebbers:

Follow the live coverage of the #ECBForum here on Twitter from 10:00 CET. ECB President Mario Draghi opens today’s proceedings. pic.twitter.com/Yyxcv1MKzl — European Central Bank (@ecb) 19 juni 2018

Update 09:45 uur: Gonggg

De handel op de Amsterdamse beurs werd geopend doorrr...

ING luidt de gong op de Amsterdamse beurs. Met de gongslag wordt de beurs geopend maar ook de ING internationale conferentie van Control Officers. https://t.co/sK63ikYpAl pic.twitter.com/1afT7GqPrT — Euronext Amsterdam (@euronext_nl) 19 juni 2018

Update 09:30 uur: Olie

Ofwel de productieverhoging komt al op gang?

Lukoil CEO Says OPEC+ Oil Output Caps Must be Eased by 50%: IFX



BBG #OOTT — Giovanni Staunovo?? (@staunovo) 19 juni 2018

Update 09:20 uur: China

Gaat niet zo best daar...

Chinese stocks getting mullered pic.twitter.com/0wWWQkEoZG — Mike Bird (@Birdyword) 19 juni 2018

Na de daling van de Chinese beurs, zakken wij in Europa net zo goed en staan de Amerikaanse futures ook lager:

Heavy losses across European markets after the open:



German: -1.6%

France: -1.3%

UK: -1%



US S&P 500 futures: -1.4%



This comes after a steep slide in China. https://t.co/zT5WqWb4H0 @fastFT pic.twitter.com/iiljdMB8FD — Adam Samson (@adamsamson) 19 juni 2018

Update 09:15 uur: VK

Even een winstwaarschuwing van deze Britse retailer:

LATEST: British retailer Debenhams falls as much as 20% after cutting earnings forecast https://t.co/bmpBil65kK pic.twitter.com/Q1UMYeIa9R — Bloomberg (@business) 19 juni 2018

Update 09:10 uur: AEX

De koersen pruttelen weer op Beursplein 5, maar letterlijk alle AEX-fondsen staan in het rood:

Risk-off op Damrak, defensieve waarden blijven beter liggen dan cyclische en ADHD-aandelen. Onze 10 jr rente daalt ook 5 bp's naar 0,51% #AEX pic.twitter.com/lJ1mRXvPdp — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 19 juni 2018

Update 08:45 uur: Grondstoffen

Grondstoffen ook hard omlaag deze ochtend:

Downward price pressure on most #commodities, except for #gold. Pressure mounted on base #metals due to possible escalation of a trade war between the #US and #China, the series of disappointing macro figures from China last week and the stronger #dollar. pic.twitter.com/jgzGoY6G3L — Casper Burgering (@CasperBurgering) 19 juni 2018

Update 08:35 uur: Olie

Dit kan nog wel eens een dingetje worden:

Overshadowed by Trump's tweets, US lawmakers are pushing ahead with a cartel-busting N-OPEC bill



(and this time the White House may support it, based on what Trump wrote on his book 'Time to Get Tough' -- screenshot below).



Full story: https://t.co/4dT8vYuWl3 #OOTT #OPEC pic.twitter.com/44jyBaETcF — Javier Blas (@JavierBlas2) 19 juni 2018

Update 08:15 uur: Roche

Roche doet een overname:

Roche to pay $2.4 billion to buy rest of Foundation Medicine https://t.co/Qn7Yidavlx — Reuters Business (@ReutersBiz) 19 juni 2018

Update 08:00 uur: Esperite

Esperite regel een nieuwe financiering:

Update 08:00 uur: Adviezen

Goedemorgen, hier de analistenadviezen voor vandaag: