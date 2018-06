Slotcall: Olie en post

Geen beste, maar ook niet echt een leuke of spraakmakende beursdag vandaag. Zowel Wall Street als Europa in de min en de AEX doet het in vergelijking met andere beurzen in Europa nog best aardig.

EUR/USD haalt vandaag haar schouders op en doet niet al te veel. Goud en zilver hebben ook wel eens harder bewogen. Op de markt met van die tokens, coins - en wat heb je nog meer van die dingen? - zien we ook bijna alleen maar rood verschijnen. Ofwel is er nog iets dat niet daalt?

Olie

Olie stond vanochtend nog veel lager en is met een behoorlijke opmars bezig vandaag. De Saudi's en Russen willen de kraan weer open gooien en dat betekent dus meer aanbod van olie. Iran is het er niet mee eens. Check anders even het Bloomberg artikel, daar staat de hele situatie beschreven:

Even with Iran threatening to block an increase in OPEC’s oil production, Saudi Arabia still has options https://t.co/WP5V9aVHGO pic.twitter.com/ujy9PXJdPZ — Bloomberg Markets (@markets) 18 juni 2018

Dat nieuws van vanochtend is er in de loop van de dag weer uitgelopen en olie is daarmee het opvallendste item op de brede markt.

Shell

Klein bruggetje dus naar Royal Dutch Shell, want in de rest van de media is er vandaag uitgebreid aandacht besteed aan het bedrijf vanwege de dividendbelasting. Beleggers trekken zich van alle ophef weinig aan, want De Koninklijke staat bovenaan in de AEX:

PostNL

Het aandeel van de dag op het Damrak was echter niet Shell, maar PostNL. Vorige week al die behoorlijk stijging omdat de overheid zich verder terugtrekt uit de postmarkt.

Vandaag weer omhoog omdat de Staatssecretaris aangeeft de regels te willen versoepelen en meer samenwerking toe wil laten. Dat zou de weg vrij maken voor Tante Pos om concurrent SANDD over te nemen. Collega Martin was er voorbeurs al bij met zijn analyse:

PostNL: Postmarkt op de schop https://t.co/kva9nkWA13 via @IEXnl — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 18 juni 2018

Akzo Nobel

Akzo Nobel deed vanochtend een overname en wordt daarmee marktleider in Roemenië:

Heineken

Zou het daarom de hardste daler in de AEX zijn? Beetje ver gezocht misschien, maar wel het enige item op Twitter met Heineken dat ik tegenkwam en niet met voetbal te maken had :-)

Heineken steekt 50 miljoen euro in de modernisering van Britse pubs. Waarom doet de bierbrouwer dat? https://t.co/wS1cMX4ltY pic.twitter.com/2I8Jvjawt9 — RTL Z (@RTLZ) 18 juni 2018

Verder bewegen Pharming, AMG, Arcadis en Air France-KLM hard, maar dat mag geen verrassing zijn.

Euro, goud, bitcoin, olie en rentes

Euro: 1,1609

Goud: $1278

Bitcoin: $6502

Olie: $65,22 en $74,35 (Brent)

