TA: AEX en Fangman

Accsys Technologies PLC

(“Accsys” or the “Company”)

Voorlopige resultaten voor het boekjaar eindigend op 31 maart 2018

Verdubbeling van de productiecapaciteit ligt op schema om aan de sterke vraag te voldoen

De chemische technologiegroep Accsys, die zich richt op zeer duurzame acetylatie van hout, maakt

vandaag haar voorlopige resultaten bekend voor het boekjaar eindigend op 31 maart 2018.

Jaar eindigend

per 31 maart 2018

Jaar eindigend

per vrijdag 31 maart 2017

Onderliggend Statutair Onderliggend Statuair

Totale groepsomzet € 60,9 mln € 60,9 mln € 56,5 mln € 56,5 mln

Brutowinst € 13,6 mln € 13,6 mln € 14,4 mln € 14,4 mln

EBITDA (€ 3,5) mln (€ 5,7) mln (€ 1,5 mln) (€ 1,2 mln)

Verlies voor belastingen (€ 8,8) mln (€ 10,4) mln (€ 4,5 mln) (€ 4,5 mln)

Liquide middelen per einde boekjaar € 39,7 mln € 41,2 mln

Saldo liquide middelen (netto-schuld)

per einde boekjaar

(€ 3,7 mln) € 20,1 mln

Grote capaciteitsuitbreiding en strategische vooruitgang:

? De uitbreiding van de Accoya®

-fabriek is voltooid en de productie is sinds juni 2018 gestart om de

jaarlijkse capaciteit met 50% te verhogen tot ten minste 60.000 kubieke meter;

? Aanhoudende sterke vraag naar Accoya®

, voor een groot deel afkomstig van vaste klanten en

deze zal naar verwachting een aanzienlijke toename van de omzet en de marges genereren;

? De bouw van de Tricoya® wood chip acetylatiefabriek in Hull ligt op schema voor voltooiing

halverwege 2019, ondersteund door de sterke verkoop van de Tricoya®

-panelen die met 26% is

gestegen in vergelijking met vorig jaar en de toegenomen vraag weerspiegelt; en

? De fabriek in Hull, met een capaciteit van 30.000 metrieke ton, zal naar verwachting sneller

cashflow genereren, dankzij de nieuwe licentieovereenkomst tussen Tricoya®

en FINSA.

Financiële hoogtepunten:

? De totale omzet is met 8% gestegen ten opzichte van vorig jaar, waarbij de omzet van Accoya®

is

gestegen met 11%, ondanks lagere licentie-inkomsten;

? De verkoopvolumes van Accoya®

zijn in het boekjaar met 7% gestegen tot 42.676 kubieke meter,

met een toename van 15% in het tweede halfjaar;

? De brutomarge van Accoya®

verbeterde tot 24% in het tweede halfjaar en weerspiegelde de

prijsstijgingen en de significante volumes die aan Medite en Rhodia werden verkocht tegen lagere

prijzen maar zonder licentie-inkomsten van Accoya®

;

? Het onderliggende EBITDA-verlies verbeterde tot € 0,7 miljoen in het tweede halfjaar in vergelijking

met een verlies van € 2,8 miljoen in het eerste halfjaar;

? Een brutomarge van 30% op de productie van Accoya®

blijft haalbaar; en

? De toename van de nettoschuld weerspiegelt de significante investering in het verhogen van de

capaciteit voor zowel Accoya®

als Tricoya®

.