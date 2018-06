Er is eigenlijk maar één fonds dat er uit springt vandaag. Goed nieuws voor PostNL, dat van de overheid meer ondernemingsvrijheid krijgt als het allemaal doorgaat. Martin heeft interessante rekensommen, inclusief mogelijke overname Sandd.

Dat het begrip ondernemen een beetje is onder gestoft bij PostNL, laat de grafiek ook zien. Toch kan dit een mooi fonds in uw porto zijn, want u beurt wel 6,6% dividendrendement. Dit hoge percentage duidt er wel op dat de markt er niet helemaal gerust op is dat dit houdbaar is?

Het jeukt nogal als ik de Duitse en Zwitserse index zie bewegen (de Britse weet kennelijk niet dat Engeland vandaag in een zeker Wolgograd moet spelen), maar ik bespaar u WK Voetbal grappen. het brede marktoverzicht dus:

Dit dan misschien? BIS rapportje bitcoin:

The limits of cryptocurrency: when adopted as everyday means of payment, ledger size would quickly become unmanageable, swelling beyond 25.000GB within a year, says @BIS_org. Even moving 90% of transactions off-chain is not going to help then https://t.co/wSYEUNK70P pic.twitter.com/kbXuhN689l